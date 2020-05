Trzaskowski złożył oświadczenie majątkowe. Z żoną posiada m.in. dwa mieszkania i antyczne meble

– Uczciwość i przejrzystość w działaniu polityków są podstawą zaufania do państwa polskiego. Jeżeli wszyscy oczekujemy, że państwo polskie, jego instytucje będą obdarzane przez obywateli szacunkiem, musimy to zaufanie budować. Składam dzisiaj swoje oświadczenie majątkowe wraz z żoną, gdzie pokazuję cały swój majątek – zapowiedział we wtorek Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i kandydat PO w wyborach prezydenckich.

Trzaskowski odniósł się też do sprawy oświadczenia majątkowego Łukasza Szumowskiego. – Miejmy nadzieję, że presja publiczna na wszystkich tych, którzy do dzisiaj używali wszystkie rodzaju wykrętów, kruczków prawnych, żeby swojego majątku nie pokazać, będzie w Polsce wzrastała, żeby budować zaufanie do władzy publicznej. W samym fakcie, że premier Morawiecki czy minister Szumowski są bardzo majętnymi ludźmi nie ma nic zdrożnego, ale i pan premier, i pan minister powinni pokazać cały swój majątek – stwierdził prezydent Warszawy.

Trzaskowski zapowiedział też projekt ustawy o jawności w życiu publicznym. – Dzisiaj się spotykam z panem marszałkiem Senatu, żeby przedstawić projekt ustawy o jawności w życiu publicznym. Nowa polityka musi być oparta o zaufanie dla władzy publicznej i to dokładnie jest naszym celem – stwierdził.

Oświadczenie majątkowe Rafała Trzaskowksiego

Z oświadczenia, które zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej miasta stołecznego Warszawy, a które jako pierwszy opublikował Onet wynika, że Rafał Trzaskowski z żoną mają 48 tys. złotych i 4100 euro oszczędności.

Małżeństwo posiada 70-metrowe mieszkanie o wartości ok. 1 mln zł, które ostrzymało w spadku po rodzicach oraz 103,5-metrowe mieszkanie o wartości 930 tys. złotych, które jest obciążone hipoteką, ale w związku ze spłata kredytu hipotecznego złożono wniosek o jej wykreślenie.

W 2019 r. Rafał Trzaskowski uzyskał dochody w wysokości 17 700,28 zł (prawa autorskie z ZAiKSu), 46 152 zł (wykłady w Collegium Civitas), 2 460 zł (Związek Artystów Wykonawców STOART), 45 zł (Polskie Radio), 50 647 zł (umowa najmu mieszkania) i 151 837,59 zł (urząd miasta st. Warszawy).

Ponadto w oświadczeniu Trzaskowskiego i żony zostały wymienione ruchomości o wartości powyżej 10 tysięcy złotych: samochód VOLVO XC70 z 2011 roku, meble antyki otrzymane w spadku po rodzicach i spadek po zmarłej w 2019 r. matce (postępowanie spadkowe w toku).

Trzaskowski ujawnił też, że jego żona ma umowę dożywocia kawalerki 38 m kw. o wartości 350 tys. zł oraz jest współwłaścicielem działki o wartości ok. 70 tys. zł.