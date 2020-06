PiS wprowadzi stan klęski żywiołowej? Cimoszewicz: Kaczyński jest zdolny do wszystkiego

W środę 3 marca Elżbieta Witek poinformowała, że wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca. W ocenie Włodzimierza Cimoszewicza jest to kontrowersyjna decyzja ze względu na pandemię koronawirusa. – Mam wrażenie, że trochę się przyzwyczajamy do tych codziennych informacji o nowych zachorowaniach i ofiarach śmiertelnych, tak jak do informacji o wypadkach drogowych – one są, ludzie giną, szkoda, ale życie toczy się dalej. Nie powinno się tak do tego podchodzić – powiedział eurodeputowany.

Pytany o to, kto może zwyciężyć w wyborach prezydenckich, Włodzimierz Cimoszewicz ocenił, że Rafał Trzaskowski ma bardzo duże szanse. – To nie jest kwestia sondaży, ale pewnego wahnięcia nastrojów i mobilizacji ludzi, którzy już w ubiegłym roku, w wyborach parlamentarnych, dali wyraz swoim politycznym przekonaniom, głosując na inne partie niż PiS. Skala sprzeciwu, zniecierpliwienia i krytycyzmu wobec rządzących oraz różnych ich skandalicznych zachowań jest już wystarczająco duża, żeby podziękować panu Dudzie – tłumaczył.

Według eurodeputowanego scenariusz, w którym w drugiej turze wyborów spotkają się Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia jest mało prawdopodobny. – Przez pewien czas tego typu myśl przychodziła mi do głowy. Andrzej Duda dzielnie się trzyma i sądzę, że nie spadnie poniżej 35 procent. Jest elektorat prawicowy, PiS-owski. Ci ludzie nie rozpłyną się w tej "dudowskiej" mgle – podkreślił.

„To jest wynik jego działania i dyrygowania tymi wszystkimi marionetkami”

Włodzimierz Cimoszewicz przyznał, że nie wyklucza, iż przy spadających sondażach dla urzędującego prezydenta, prezes PiS będzie chciał wprowadzić stan klęski żywiołowej (wówczas głosowanie może się odbyć nie wcześniej niż 90 dni po jego zakończeniu – red.). – Taka myśl pojawiała się w publicznych komentarzach i ja bym tego nie wykluczał. Jarosław Kaczyński jest zdolny absolutnie do wszystkiego. Jesteśmy w tej chwili w państwie ogarniętym chaosem prawnym, konstytucyjnym. To jest wynik jego działania i dyrygowania tymi wszystkimi marionetkami, którymi poobsadzał najważniejsze stanowiska w państwie – wyjaśnił.

