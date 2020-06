Szymon Hołownia tworzy ruch obywatelski. Przedstawił szczegóły

Mierzył w II turę, skończyło się na 13,9 proc. Mimo tego Szymon Hołownia nie składa broni i nie odchodzi z polityki. Podkreśla, że jego wynik to nie żadne 13 proc., ale ponad 2,6 mln Polaków. – Będziemy na tym budować. Nie zmarnuje się ani dżul tej energii, którą wyzwoliliśmy. Zmienimy Polskę od dołu, skoro tak trudno idzie zmienianie jej od góry. Mam nadzieję stanąć na czele ruchu, który poprowadzi nas z tą nadzieją i energią dalej – zapowiadał kandydat w trakcie wieczoru wyborczego.

We wtorek 30 czerwca publicysta poinformował – oficjalnie – o utworzeniu ruchu obywatelskiego. – Ten ruch już powstał. Nie działamy od góry. Sankcjonujemy to, co samo narodziło się na dole. W Polsce przyjaciół, sąsiedztwa, załatwiania realnych problemów. Powstanie ruch społeczny, obywatelski, w formie stowarzyszenia. O nazwie Polska 2050 – zapowiedział Szymon Hołownia.

„Zbudowaliśmy Polskę solidarną”

Publicysta podkreślił, że nazwa jego ruchu wskazuje na to, że jest to czas mniej więcej jednego pokolenia. – Dzisiaj jego zarzewie tworzą ci, którzy są tu ze mną. To liderzy naszych lokalnych struktur. Spotkaliśmy się po wyborach, by powiedzieć sobie, ile jest w nas energii. Umówiliśmy się na to, by pracować dla ojczyzny i naszych dzieci. Potrzebujemy świeżej krwi, obywatelskiej działalności. Uśmiechu i nadziei. Zbudowaliśmy Polskę solidarną. Teraz będziemy to pomnażać. Mam nadzieję, że każde z naszych biur stanie się ambasadą Polski. Że będzie obywatelskim hotspotem. Przyjmiemy wszystkich, którzy chcą zmiany – zadeklarował kandydat w wyborach prezydenckich.

Szymon Hołownia zapowiedział ponadto, że jego ruch wystartuje w najbliżsyzch wyborach parlamentarnych bez względu na to, kiedy się one odbędą.

Czytaj także:

Kogo Hołownia poprze w II turze? „Najazd fanów PO i Trzaskowskiego, noszący cechy trollingu”