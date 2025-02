Blamaż Stanowskiego w najnowszym sondażu. Giertych nie przepuścił okazji

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS przeprowadził sondaż na zlecenie „Wydarzeń” Polsatu. Najwyższym poparciem społeczeństwa (którego odzwierciedleniem jest 1000 dorosłych osób z prawem wyborczym) w dalszym ciągu cieszy się kandydat Platformy Obywatelskiej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski otrzymał 32,5 procenta.

Sondaż IBRiS. Giertych reaguje na wynik Stanowskiego

Na drugim miejscu uplasował się Karol Nawrocki z wynikiem 26,5 proc. Warto dodać, że Trzaskowski odnotował wzrost zainteresowania swoją kandydaturą wśród obywateli, natomiast szef Instytutu Pamięci Narodowej – spadek.

Na ostatnim miejscu podium znalazł się Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, który może liczyć na 15,7 proc. głosów. Tuż za nim jest marszałek Sejmu Szymon Hołownia, lider Polski 2050, który ma poparcie na poziomie 6,2 proc. Na połowię mniej – 3,1 proc. – liczyć może w tym momencie kandydatka Lewicy, wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat.

Ostatnimi kandydatami, którzy mogą na ten moment uzyskać więcej niż 1 proc. jest: Adrian Zandberg (który ma popracie Razem) i Marek Jakubiak (Wolni Republikanie). Biznesmen – prezes spółki Browary Regionalne – wyprzedził więc właściciela Kanału Zero, który otrzymał w sondażu IBRiS tylko 0,5 proc. Pierwsze sondaże, zaraz po oficjalnym ogłoszeniu, że Stanowski dołącza do wyścigu po fotel prezydencki, pokazywały, że może on liczyć na nawet 5 proc.

0,4 proc. to natomiast wynik Grzegorza Brauna (Konfederacja Korony Polskiej). Zajął on ostatnie miejsce w badaniu przeprowadzonym między 19 a 21 lutego metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo.

Giertych ironizuje: Niech pan powie, że od początku pan żartował

Nowy sondaż nie umknął mecenasowi Giertychowi. Poseł opublikował na platformie X wpis, w którym oznaczył Stanowskiego. „0,6 proc? Strasznie mnie to martwi. Może pan chociaż z Jakubiakiem wygra. Ale radzę się wycofać, bo z takim poparciem nie ma pan szans na zebranie podpisów” – ocenił.

„Jak się pan będzie wycofywał, to niech pan powie, że od początku pan żartował. Może ktoś uwierzy” – zakończył.

twitterCzytaj też:

Giertych ironicznie o Stanowskim. Wymowne słowaCzytaj też:

Papież Franciszek zrezygnuje? Ekspert podważa kolejne argumenty