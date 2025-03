Biegnący Mentzen to już mem. Wiadomo, dlaczego to robi

Już za blisko dwa miesiące odbędą się wybory prezydenckie 2025. Ostatnie sondaże pokazują, że Mentzen może wejść do drugiej tury, chociaż wcześniej plasował się stosunkowo daleko za kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, szefem Instytutu Pamięci Narodowej Karolem Nawrockim.

Lider Konfederacji jest bardzo zapracowany. Tak mocno, że gdy ma wystąpienie w jednym mieście, to po zakończeniu przemówienia pospiesznie opuszcza mównicę i scenę, a potem dosłownie biegnie do samochodu. Ale po co to wszystko? Jak pisze portal Wirtualna Polska, jest to „nie przypadek, ale wyreżyserowana, kampanijna akcja”.

Współpracownik Mentzena: On musi uciekać

W rozmowie z WP jeden z anonimowych współpracowników kandydata Konfederacji tłumaczy, że ten „nie wydostałby się na kolejne spotkanie, gdyby nie te sprinty [szybki bieg na krótkim dystansie – przyp. red.]”. – Ludzie chcą zdjęć, oblegają go, nacierają na samochód, dlatego on po prostu musi uciekać – wskazuje.

Aktywność Mentzena można łatwo prześledzić, oglądając filmy z jego wystąpieniami. Ma ich dziennie nawet sześć. Biznesmen, właściciel kancelarii, która zajmuje się doradztwem podatkowym, tłumaczył niedawno w rozmowie z mediami, że jego harmonogram jest „dopięty do ostatniej minuty”. Tłumaczył, że często musi „uciekać”, gdy wybije konkretna godzina, by w ciągu 15 minut pojawić się w inny mieście. Dlatego „znika”. Na swoim kanale, na platformie YouTube, Mentzen mówi, że choć może to być odebrane jako „niepoważne” zachowanie, to jednak chodzi w tym wyłącznie o to, żeby nie spóźnić się na kolejny event z politykiem.

Co o sprintach lidera Konfederacji uważa jego sztab? „Zabawne”

Niewymieniony z imienia i nazwiska konfederata uważa, że Mentzen ulatnia się szybko z jednego wystąpienia, bo „nie chce nadziać się na prowokacje” czy „tłumaczyć się z jednego pytania i odpowiedzi przez kolejne dwa tygodnie”.

Sztab Mentzena ma nie widzieć problemu w jego zachowaniu – wręcz przeciwnie. Uważają, że „jest to zabawne”, w ten sposób kandydat „pokazuje dystans”, a jego wyborom – często młodym ludziom, „podoba się to”.

