Kto zmierzy się w drugiej turze? Polacy odpowiedzieli, można się zaskoczyć

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Druga, jeśli żaden z kandydatów nie zbierze powyżej 50 proc. głosów, będzie miała dwa tygodnie później, 1 czerwca. Na ten moment większość sondaży wskazuje, że w dogrywce zmierzą się Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej oraz popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której w szranki z prezydentem Warszawy stanie kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen. O to, jakie predykcje mają Polacy, w najnowszym badaniu zapytał CBOS.

Te dwie osoby zdaniem Polaków znajdą się w drugiej turze

Dokładne pytanie z badaniu CBOS przeprowadzonym między 17 a 20 marca brzmiało: „Jak Pan(i) przewiduje, kto wejdzie do II tury wyborów prezydenckich? Proszę skazać nie więcej niż dwa nazwiska”.

Na pierwszym miejscu listy, przy tak zadanym pytaniu, pojawił się Rafał Trzaskowski. Kandydata Koalicji Obywatelskiej wskazało 72 proc. pytanych. Na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki, który zebrał 50 proc. typowań, a na trzecim miejscu Sławomir Mentzen z 42 proc. typowań.

Dalej znaleźli się kolejno: Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi (6 proc.), Magdalena Biejat z Lewicy (2 proc.), Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej (2 proc.), Marek Jakubiak z Wolnych Republikanów (1 proc.), Adrian Zandberg z Razem (1 proc.) oraz bezpartyjny Krzysztof Stanowski (0 proc.). Innego kandydata wskazał 1 proc. badanych, a nie potrafiło wyrazić zdania 9 proc. badanych.

Trzaskowski kontra Nawrocki. Kto ma większe poparcie?

CBOS zapytał także o to, na kogo Polacy by zagłosowali, gdyby do drugiej tury wyborów prezydenckich weszli Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. W tym przypadku na kandydata Koalicji Obywatelskiej głos oddałoby 46 proc. badanych, a na kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość 36 proc. badanych. Nieważny głos oddałoby 8 proc., nie poszłoby 7 proc., a odpowiedzi nie potrafiło udzielić 3 proc. badanych.

W przypadku jedynie zdecydowanych wyborców poparcie rozłożyło się następująco: Rafał Trzaskowski 56 proc. głosów, Karol Nawrocki 44 proc. głosów.

