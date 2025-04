Trzaskowski o zachowaniu Dudy ws. Sikorskiego. „Nie powinien robić min, tylko klaskać”

Rafał Trzaskowski w ramach kampanii wyborczej pojawił się w Zgorzelcu. Kandydat KO na prezydenta podczas swojego wystąpienia podkreślił, że „w sprawie bezpieczeństwa i polityki zagranicznej Polacy powinni mówić jednym głosem, bo gdy będziemy się spierać, to Putin to wykorzysta”.

Rafał Trzaskowski o tym, jakiego prezydenta potrzebują Polacy

– Dzisiaj naprawdę potrzebujemy prezydenta Rzeczpospolitej, który będzie wyciągał otwartą rękę do wszystkich, nawet tych, którzy myślą inaczej i również do naszych partnerów, będzie twardy, ale będzie otwarty na dialog, a nie zaciśniętej pięści i zaciśniętych ust, bo polityka to nie jest ring bokserski, tylko to jest arena współpracy i szukania porozumienia – powiedział włodarz Warszawy.

Trzaskowski podkreślał, że głowa państwa powinna być „arbitrem polskich sporów”. – Prezydent nie powinien stać tylko po jednej stronie i przez cały czas atakować. Nie powinien grać na negatywnych emocjach, tylko powinien się unieść ponad spory, sam rozstrzygać co dobre, co złe, poganiać rząd do działania. Tak, współpracować z rządem w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Samemu wykazywać się inicjatywą – tłumaczył wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Trzaskowski uderzył w Dudę. „Mamy prezydenta, który jak widzi długopis, to ręce mu się trzęsą

Następnie Trzaskowski uderzył w Andrzeja Dudę. – Dzisiaj niestety mamy prezydenta, który jak widzi długopis, to ręce mu się trzęsą, musi natychmiast złapać i podpisać wszystko w ciemno. Jak słyszy ministra spraw zagranicznych, który mówi o tym, że musimy na twardo się postawić Putinowi i że Putin nigdy nie będzie ani w Europie, ani nawet w Kiszyniowie czy w Kijowie, to wszyscy powinni poprzeć tego typu zdania – kontynuował kandydat KO w wyborach prezydenckich.

– Prezydent powinien poprzeć tego typu zdania. Nie robić miny, tylko klaskać, bo to jest nasz interes narodowy. I właśnie dzisiaj potrzebujemy prezydenta, który umie współpracować i umie łączyć, a nie tylko dzielić – podsumował Trzaskowski.

