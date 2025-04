Sikorski o nieobecności w Sejmie. „Rozmawiałem z Rubio”

Minister spraw zagranicznych w środę opuścił sejmowe obrady.

Poinformował później z mównicy i za pośrednictwem platformy X, że odbywał w tym czasie „dłuższą rozmowę” z sekretarzem stanu USA – Marco Rubio.

Sejm. Sikorski zniknął z sali plenarnej. Miał ważny powód

Sikorski zwrócił się do wicemarszałkini Wielichowskiej – zastępczyni sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej – by „usprawiedliwiła” jego nieobecność. To właśnie ona prowadziła w tym czasie obrady.

Czego dotyczył telefon? MSZ we wpisie na X wymieniło trzy najważniejsze wątki. Szef resortu rozmawiał z amerykańskim sekretarzem stanu o negocjacjach w sprawie pokoju w Ukrainie i scenariuszu rozwoju sytuacji, możliwej presji na Rosję i prezydenta Władimira Putina, a także ws. tego, co dzieje się na granicy z Białorusią.

23 kwietnia na sejmowym korytarzu Sikorski został zapytany o rozmowę z Rubio. W komentarzu dla mediów przyznał, że Stany Zjednoczone sygnalizują „granicę cierpliwości” w rozmowach pokojowych. Możliwe, że jeśli Moskwa nie zdecyduje się na konkretne ustępstwa na rzecz pokoju (zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą), to Waszyngton sięgnie po narzędzia, które skłonią głowę Rosji do ugięcia się.

Szef MSZ jednocześnie nie wyklucza, że Amerykanie finalnie mogą też „umyć ręce”.

Wojna w Ukrainie. Szef MSZ o rozmowie z sekretarzem stanu USA. „Nie o wszystkim mogę powiedzieć”

Na sali plenarnej Sikorski odpowiedział też na pytanie jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości o plan Polski na doprowadzenie do pokoju między Kijowem a Moskwą. Szef MSZ nabrał jednak wody w usta. – O tym dokładnie rozmawiałem przez chwilą z Rubio, nie o wszystkim mogę powiedzieć – zaznaczył.

Wskazał, że to „głównie sprawa między Ukrainą a Rosją” – Ale to dobrze, że Stany Zjednoczone konsultują się z Francją, Wielką Brytanią, Polską – ocenił.

