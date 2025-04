Hołownia „wywołał” Trzaskowskiego i Mentzena. Chodzi o debaty

Szymon Hołownia w rozmowie z RMF FM nie krył zdziwienia zachowaniem Rafała Trzaskowskiego, który nie przystał na propozycję wzięcia udziału w przedwyborczej debacie w trybie „jeden na jednego”. Marszałek Sejmu stwierdził, że konfrontacja ta byłaby „ciekawym eksperymentem”, który polegałby na rozmowie osób, które wzajemnie się szanują.

Hołownia wzywa Trzaskowskiego i Mentzena. Chce debaty jeden na jednego

Nie wiem, dlaczego Rafał Trzaskowski nie chce debatować z przyjaciółmi. Właśnie z przyjaciółmi powinien debatować – oznajmił kandydat Trzeciej Drogi.

Na wezwanie do debaty z Szymonem Hołownią nie odpowiedział pozytywnie także Sławomir Mentzen. W ocenie marszałka Sejmu unikanie prowadzenia dyskusji jest co najmniej nieprofesjonalne, a prezydent nie może stronić od debat, ponieważ umiejętność prowadzenia rozmów to jeden z ważnych aspektów pracy na tym stanowisku.

Jak ktoś, kto boi się zawalczyć o własne sprawy, ma walczyć o sprawy Polski? – pytał Hołownia.

Kolejna debata prezydencka na horyzoncie. Zastosowano nietypową formułę

Już na początku przyszłego tygodnia, w poniedziałek 28 kwietnia, odbędzie się kolejna debata prezydencka. Wydarzenie zostanie zorganizowane przez redakcję „Super Expressu”. Zostanie zrealizowana w nietypowej formule, ponieważ kandydaci nie będą odpowiadali na pytania dziennikarzy, ale będą mieli możliwość zadawania pytań swoim politycznym rywalom.

Organizatorzy debaty przewidzieli również czas na riposty oraz 90-sekundowe wystąpienia, które będą odbywały się w drugiej części debaty. „Super Express” poinformował, że udział w debacie prowadzonej przez dziennikarzy redakcji Jana Złotorowicza i Jacka Prusinowskiego potwierdzili już wszyscy kandydaci, którzy startują w wyścigu o prezydenturę.

Czytaj też:

Trzaskowski ze spadkiem poparcia, Nawrocki zyskuje. Nowy sondaż prezydenckiCzytaj też:

„W Końskich miałam wejście smoka”. Senyszyn tłumaczy, dlaczego kandyduje