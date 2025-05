Trzecia zmiana Trzaskowskiego, Nawrocki z drożdżówkami. Tak wygląda ostatni dzień kampanii

16 maja to ostatni dzień kampanii wyborczej. Kandydaci na prezydenta mają czas do północy. Potem zaczyna się już cisza wyborcza. Sławomir Mentzen zgodnie z rozpiską zaplanował cztery spotkania w Małopolsce. Najpierw o godzinie 14.00 odwiedzi Nowy Sącz, potem Oświęcim, Bieruń i na końcu Kraków. Polityk Konfederacji zapowiedział, że w końcówce kampanii wyborczej będzie odwiedzał te miasta samochodem, a nie śmigłowcem, jak to było podczas kampanii parlamentarnej.

– Bądźcie ze mną na kampanijnej trasie, dzisiaj mamy 17 godzin. Do zwycięstwa – powiedział Karol Nawrocki w krótkim nagraniu zamieszczonym tuż po godzinie 5:00. Kandydat PiS na prezydenta dzień rozpoczął od spotkania i rozmowy ze związkowcami z Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice. Następnie w tej lokalizacji rozdawał drożdżówki.

Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen. Tak wygląda ostatni dzień kampanii wyborczej

Kolejny punkt na trasie Nawrockiego będzie dopiero o godz. 14.10. Będzie to wizyta na stadionie MKS Zwolenianka Zwoleń. O godz. 16 prezes Instytutu Pamięci Narodowej spotka się z Kołem Gospodyń Wiejskich w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Na godz. 17 zaplanowany jest wiec z mieszkańcami Lublina. O godz. 20.30 Nawrocki spotka się z mieszkańcami Stalowej Woli na Podkarpaciu. Według harmonogramu ostatnim punktem będzie wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej Klimontów o godz. 23.

Z kolei Rafał Trzaskowski dzień rozpoczął od krótkiego live’a, który miał miejsce tuż po północy. O godzinie 2:00 włodarz Warszawy relacjonował, że na ostatniej prostej kampanii wyborczej był na starcie trzeciej zmiany w Porcie Szczecin. „Nocne przy pracy rozmowy. Dziękuję za Waszą ciężka pracę!” – podkreślił Trzaskowski w opisie nagrania.

