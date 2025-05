Fryzjer, teść i Żebrowski na jednym filmie. Mówili o Trzaskowskim

Krótki materiał wideo ma za zadanie sprawić, by prezydent Warszawy stał się bliższy wyborcom. Osoby, które wystąpiły w nagraniu – oprócz wcześniej wymienionych także: jego żona czy uczestniczka Powstania Warszawskiego – opowiadały, jaki Trzaskowski jest prywatnie.

Wybory prezydenckie 2025. Sztab Trzaskowskiego opublikował film – w tle wzruszająca muzyka. Fryzjer ujawnił jego ulubione słowo

Jako pierwszy o kandydacie Platformy Obywatelskiej opowiadał jego fryzjer Sylwester, który strzyże go od 40 lat. Ujawnił, jakie jest jego ulubione słowo od dziecka – wyraża zadowolenie z dobrze wykonanej pracy. – Panie Sylwku, jak zwykle „ideolo” – brzmi młodzieżowe powiedzonko. Następna w kolejności była jego żona – Małgorzata. – Rafał jest dla mnie mężem, ale przede wszystkim najbliższym przyjacielem – przyznała z uśmiechem. Członkini Stowarzyszenia Społeczników „Ariadna” przypomniała, że włodarz stolicy mieszka w Ursynowie. – Jest od wielu lat naszym wolontariuszem. Ursynów jest taką dużą wsią, dużo ludzi się zna. pakował paczki, dokonywał rozładunków, ciężkich transportów – mówi na filmie pani Roma.

Dalej mamy jego przyjaciela z dzieciństwa. Nie jest tajemnicą, że znajomość Trzaskowskiego i Żebrowskiego (znanego najbardziej z filmów: „Ogniem i mieczem” w reżyserii Jerzego Hoffmana czy „Pan Tadeusz” w reż. Andrzeja Wajdy) trwa długo. – Chrzani te przemówienia czasami, nie stawia kropek – ocenia aktor. – To ja wreszcie mogę zadzwonić i powiedzieć: „dlaczego nie stawiasz kropek?!” – mówił żartobliwie.

Po chwili kontynuowała pani Roma. – No powiem, że tak nie wyglądał prezydencko, jak miał wyciągniętą koszulę. I spocony jak „nieboskie stworzenie”. Z chłopakami jeszcze na wyścigi, kto więcej udźwignie – nawiązała do pomocy przy rozładunkach. Żebrowski przyznał, że „tłukł” Trzaskowskiego przez pierwsze dwie czy trzy klasy podstawówki. – Ale on potem się chyba w ósmej klasie nauczył judo i mnie rzucał (...) na półpiętrze takim, na schody. I przestałem mu dokuczać – opowiadał.

Teść o relacji córki i zięcia. „Jak widzę ich w tańcu, to widzę miłość”

Żona Trzaskowskiego wyznała, że nawet jeśli ona jest do kogoś „sceptycznie nastawiona”, to „Rafał zawsze znajduje w tych ludziach jakąś dobrą cechę”. – Po pracy siada z każdym, jest bardzo kontaktowy. Jest taki, jak to mówią: „swój chłop” – ocenia członkini stowarzyszenia „Ariadna”. W filmie zgodziła się wystąpić także łączniczka podczas PW. – Centrum integracji międzypokoleniowej to jest jego serce po prostu. Mamy tam opiekę lekarską, psychologiczną, bardzo smaczne jedzonko – wskazała pani Anna.

A co o zięciu myśli teść kandydata PO – Janusz? – Kiedy widzę, jakie jest zachowanie Gośki do Rafała i odwrotnie – mówił z zachwytem. – Jak tańczą oboje! I widzę ich w tańcu – to widzę miłość – stwierdził. – Ja wierzę w Rafała. Ja wiem, że on nawet jak przejdzie do pałacu, to on będzie z nami – zakończyła pani Anna.

W opisie filmu Trzaskowski „podziękował” za ciepłe słowa.

