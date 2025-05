Nawrocki brał udział w ustawce pseudokibiców. Walczył z jednym z najgroźniejszych bandytów

Sławomir Mentzen podczas rozmowy z Karolem Nawrockim na swoim kanale na YT nawiązał w pewnym momencie do filmu, który widział o obecnym kandydacie PiS na prezydenta. Zarzucił mu, że kiedy Nawrocki opowiadał o swoim dzieciństwie, był „nienaturalny”. – Jakby pan opowiedział, jak pan na ustawki jeździł. To jest niesamowicie ciekawe – przyznał lider Konfederacji. Jego zdaniem ustawki w Polsce powinny być legalne.

– Jeśli chodzi o formy walki, szlachetnej męskiej walki wręcz, no to w moim życiu było tego dużo. To jest rzecz naturalna – odpowiedział Nawrocki. Następnie Mentzen zapytał go, czy emocje są większe podczas walki bokserskiej, czy ustawki kibiców. Szef IPN stwierdził, że są one podobne, nawet jeśli chodzi o walki w większych liczbach.

Rozmowa Sławomira Mentzena z Karolem Nawrockim na YouTube

– Pan walczył w takiej 70 na 70 pamiętam, z tego co mi ludzie mówili, bo mamy trochę wspólnych znajomych jednak i przyznaje, że mi to imponuje. Ja uważam, że jest to coś, czym się powinien pan pochwalić, bo mało który prezydent w grupie kilkudziesięciu na kilkudziesięciu kibiców się bije. Dla mnie to jest naprawdę ciekawe – mówił Mentzen. – W różnych modułach zawsze sportowych, szlachetnych walk występowałem. Nie zawsze wychodziłem z nich zwycięsko – zareagował Nawrocki.

Interia ustaliła nieoficjalnie, że chodzi o wydarzenia z listopada 2014 r. i walkę pseudokibiców Lechii Gdańsk i Lecha Poznań. Wirtualna Polska podaje teraz, że mogło chodzić o ustawkę kiboli tych dwóch drużyn w okolicach Rębiechowa po meczu, który miał miejsce 25 października 2009 r. Bójka miała trwać 6,5 min i zakończyć się wygraną pseudokibiców gdańskiego klubu. Informację nieoficjalnie potwierdzono u dwóch osób w sztabie Nawrockiego.

Karol Nawrocki i kibolska ustawka. Znane nieoficjalne szczegóły



Po stronie kiboli „Kolejorza” walczyli też pseudokibice z bojówki Young Freaks oraz zaprzyjaźnieni kibice Arki Gdynia. Wśród nich byli Mirosław O. ps. „Olaf” i Przemysław Ż. ps. „Żaba”, który zostali później skazani za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się ustawkami i handlem narkotykami.

Ekipę Chuliganów Wolnego Miasta reprezentował z kolei Olgierd L. aresztowany obecnie za m.in. podżeganie do podpalenia, handel bronią i podżeganie do pobicia. Kolejną osobą był Daniel U. ps. „Dzidek” skazany w 2023 r. na 15 lat więzienia za brutalne zabójstwo maczetą nastolatka w Krakowie. Wcześniej brał udział m.in. w brutalnym ataku na bojówkarza GKS Katowice. Mężczyzna jest uznawany za jednego z najgroźniejszych bandytów w tym środowisku.

