Trzaskowski na czele, ale ze spadkiem poparcia. Nowy sondaż prezydencki

Do wyborów prezydenckich w Polsce pozostały trzy miesiące, a w ostatnim czasie zaroiło się od sondaży, które sprawdzają poparcie dla poszczególnych kandydatów. W najnowszym badaniu, które dla Wirtualnej Polski przeprowadziła pracownia United Surveys, pozycję lidera zajmuje Rafał Trzaskowski. Chęć oddania głosu na kandydata Koalicji Obywatelskiej zadeklarowało 36,7 proc. badanych, co oznacza spadek o 1,1 pkt. proc. w stosunku do sondażu sprzed dwóch tygodni.

Nowy sondaż prezydencki. Trzaskowski przed Nawrockim, Mentzen na podium

Mimo spadku notowań Trzaskowski nadal utrzymuje sporą przewagę nad Karolem Nawrockim. Kandydat, który startuje z poparciem Prawa i Sprawiedliwości, zdobył 25,3 proc. głosów (w poprzednim badaniu osiągnął wynik 25 proc.). Na trzeciej pozycji znalazł się Sławomir Mentzen. Na kandydata Konfederacji zamierza głosować 9,8 proc. respondentów (wzrost o 0,1 pkt. proc.).

W dalszej części zestawienia znaleźli się Szymon Hołownia (6,6 proc., wzrost o 0,6 pkt. proc.), Magdalena Biejat (5 proc., spadek o 0,6 pkt. proc.) i Krzysztof Stanowski 2,9 proc. (bez zmian). Pozostali kandydaci mają poparcie na poziomie poniżej 2 proc.: Adrian Zandberg (1,7 proc., wzrost o 0,5 pkt. proc.), Marek Jakubiak (1,6 proc., wzrost o 0,2 pkt. proc.) oraz Grzegorz Braun (1,5 proc., spadek o 0,5 pkt. proc.). 0,5 proc. ankietowanych zadeklarowało, że zagłosuje na innych kandydatów, a 8,4 proc. nie wie, kogo poprze.

Tak Polacy mogą zagłosować w drugiej turze wyborów. Trzaskowski z przewagą

W sondażu sprawdzono również, jak przebiegłaby druga tura wyborów prezydenckich, jeżeli w bezpośrednim pojedynku zmierzyliby się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Z badania wynika, że 51,3 proc. głosów zdobyłby kandydat KO, a 37,3 proc. Karol Nawrocki. 5,1 proc. respondentów deklaruje, że nie wzięłoby udziału w drugiej turze głosowania, a 6,3 proc. jeszcze nie zdecydowało, jaką decyzję podejmie.

Czytaj też:

Polacy wybrali najlepszego prezydenta. Jedno nazwisko deklasuje konkurencjęCzytaj też:

„Niedyskrecje”: Hołownia storpedował pomysł Tuska. „Premier jawi się jako mało stabilna osobowość”