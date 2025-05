Kto wygra wybory prezydenckie? Polacy zabrali głos w najnowszym sondażu

Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki 1 czerwca 2025 roku zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich. Pracownia badawcza SW Research sprawdziła na zlecenie „Rzeczpospolitej”, który z kandydatów na najwyższy urząd w państwie według Polaków zwycięsko wyjdzie z tej potyczki.

40,4 proc. ankietowanych wskazało na włodarza Warszawy, a 31,9 proc. respondentów wytypowało prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Niezdecydowanych było aż 22,7 proc. uczestników sondażu, a pięć proc. przyznało, że „nie interesują ich wybory prezydenckie” w naszym kraju.

Najnowszy sondaż prezydencki. Kto wygra wybory 2025? Polacy o Trzaskowskim i Nawrockim

Jeśli chodzi o szczegółowe analizy, to Trzaskowski zdecydowanie wygrywa u kobiet stosunkiem 42,9 proc. do 26,4 proc. Z kolei u mężczyzn obywatelski kandydat popierany przez Prawa i Sprawiedliwości nieznacznie wyprzedza swojego rywala – 38,1 proc. do 37,6 proc.

Zacięta walka jest też w poszczególnych kategoriach wiekowych. Wśród młodych do 24. roku życia Nawrocki również jest minimalnie lepszy do Trzaskowskiego (34,5 do 32,2 proc.). Szef IPN wygrywa też w przedziale 25-34 lata (38,3 i 32,5 proc.) oraz między 35. i 49. rokiem życia (41,6 do 36 proc.). Co zaskakujące prezydent stolicy zdecydowanie deklasuje w przypadku osób po 50. roku życia (48,2 do 23,3 proc.).

Druga tura wyborów dla Trzaskowskiego czy Nawrockiego? Tu kandydaci mają przewagę

Jeśli chodzi o wykształcenie, Nawrocki wygrywa u osób, które skończyły podstawówkę lub gimnazjum (36 do 12 proc.) oraz mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,5 do 32,3 proc.). Trzaskowski prowadzi z kolei u osób z wykształceniem średnim (43,1 do 30 proc.) i wyższym (41,1 do 32,5 proc.).

Kandydat Koalicji Obywatelskiej pokonuje również reprezentanta popieranego przez PiS we wszystkich kategoriach, jeśli chodzi o dochód. Trzaskowski prowadzi z Nawrockim także w przypadku klasy wielkości miejscowości, w tym we wsiach.

Badanie przeprowadzono od 20 do 21 maja 2025 r. wśród użytkowników panelu on-line SW Panel. Analizą objęto 800 dorosłych internautów. Próbę dobrano w sposób losowo-kwotowy. Jej strukturę skorygowano przy użyciu wagi analitycznej tak, aby odpowiadała strukturze pełnoletnich Polaków pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.



