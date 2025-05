Ekspertka o wynikach wyborów 2025. Zwróciła uwagę na popularny błąd

Znane są już oficjalne wyniki wyborów 2025. Pierwsze komentarze wygłoszone jednak zostały tuż po tym, jak podane zostały wyniki exit poll. Prof. Maria Wincławska spodziewała się, że różnica pomiędzy Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim będzie większa. Politycy zanotowali rezultaty na poziomie partii politycznych, które ich popierają. – Teraz rozpocznie się walka o wyborców dodatkowych, spoza elektoratów ich partii – podkreśliła ekspertka z UMK w Toruniu.

Prof. Wincławska w rozmowie z Polską Agencją Prasową zaznaczyła, że o sukcesie może mówić Sławomir Mentzen, któremu sondaże dawały niższy wynik. Zdaniem ekspertki polityk powinien się również umocnić w Konfederacji. To właśnie wyborcy tej partii, razem z osobami głosującymi na Grzegorza Brauna mogą zdecydować o wynikach wyborów 2025 – twierdzi prof. Wincławska.

Wyniki wyborów 2025. Prof. Maria Wincławska komentuje

– Nie należy wprost sumować poparcia kandydatów z pierwszej tury, bo nie wszyscy wyborcy pójdą do urn za dwa tygodnie, ale nawet dokładając do wyniku Trzaskowskiego wyniki Hołowni, Biejat i Zandberga, nadal brakuje sporo do 50,1 proc. Wcale zresztą nie jest pewne, ilu wyborców Zandberga poprze Trzaskowskiego – powiedziała politolog Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Prof. Wincławska zauważyła, że sondaże nie pomyliły się z kolei jeśli chodzi o obecne poparcie dla rządu, o czym świadczą wyniki Trzaskowskiego, Hołowni i Biejat. Ekspertkę zaskoczyły wyniki Brauna, Hołowni, Zandberga i Biejat. Prof. Wincławska zwróciła uwagę zwłaszcza na lidera Konfederacji Korony Polskiej, którego ugrupowanie wydawało się „dość marginalne”. Politolog zakończyła, że spore wyzwanie czeka Nawrockiego, bo elektorat Mentzena jest przeciwny rozdawnictwu.

