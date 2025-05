NA ŻYWO: Sensacyjne wyniki late poll. Trzaskowski i Nawrocki na styku

6:10 Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki wyborów prezydenckich ze 100 proc. obwodów z zagranicy. Rafał Trzaskowski zdobył 36,82 proc. głosów, Sławomir Mentzen – 16,58 procent, a Karol Nawrocki – 16,07 procent. 6:02 Choć Karol Nawrocki wygrał wśród wyborców Andrzeja Dudy, to wynik w tej grupie daje do myślenia.



Trzaskowski odbił dawnych wyborców Dudy? To może być ważne badanie 5:48 „Zielona stypa”, „mówca premium”, „prawdziwy człowiek z szansą na wygraną”, „nie najlepsze, ale skuteczne” – między innymi takimi określeniami Maurycy Seweryn, trener wystąpień publicznych i ekspert od mowy ciała, ocenił w rozmowie z „Wprost” przemówienia kandydatów tuż po ogłoszeniu wyników exit poll.



„Zielona stypa” vs. „demonstracja waleczności”. Ekspert ocenia przemówienia kandydatów 5:34 „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy! Dziękuję Wam z całego serca, do zwycięstwa” – czytamy we wpisie Karola Nawrockiego.



x.com 5:29 „I tura za nami – a my już z powrotem na kampanijnej trasie. Razem z Wami. Nie tracimy ani chwili! Przed nami mnóstwo ciężkiej pracy. Potrzebna jest pełna mobilizacja. Chodźmy razem po zwycięstwo!” – napisał Rafał Trzaskowski.



x.com 5:23 Przetasowanie w sondażu late poll! Dwóch kandydatów zamieniło się miejscami.



Najnowsze wyniki late poll. Zaszła spora zmiana! 5:19 Dzień dobry. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo, w której będziemy przedstawiać najnowsze informacje dotyczące pierwszej tury wyborów prezydenckich w Polsce.

Wybory prezydenckie 2025. Mamy wyniki badania late poll

Badanie late poll zostało przygotowane przez Ipsos dla Telewizji Polsat, TVN i TVP. Z sondażu wynika, że do wyłonienia następcy Andrzeja Dudy konieczne będzie przeprowadzenie drugiej tury wyborów prezydenckich, ponieważ w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyskał ponad 50 proc. głosów.

W najnowszym badaniu największe poparcie uzyskał Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zdobył poparcie na poziomie 31,2 proc. głosów. Na drugiej pozycji uplasował się Karol Nawrocki. Kandydat, który startuje w wyścigu o prezydenturę z poparciem PiS, uzyskał wynik 29,7 proc. Na trzeciej pozycji w sondażu znalazł się Sławomir Mentzen. Kandydat Konfederacji może cieszyć się poparciem na poziomie 14,5 proc. głosów.

Na kolejnych pozycjach sondażu late poll Ipsos uplasowali się: Grzegorz Braun – 6,3 proc., Szymon Hołownia – 4,9 proc., Adrian Zandberg – 4,8 proc., Magdalena Biejat – 4,1 proc., Joanna Senyszyn – 1,4 proc., Krzysztof Stanowski – 1,3 proc., Marek Jakubiak – 0,8 proc., Artur Bartoszewicz – 0,5 proc., Maciej Maciak – 0,4 proc. oraz Marek Woch – 0,1 proc.

Według najnowszego sondażu late poll frekwencja wyborcza wyniosła 66,8 proc.

Wybory prezydenckie 2025. Kiedy oficjalne wyniki?

Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, już kilka dni temu wskazał orientacyjny termin, kiedy będą znane oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich. — Mam nadzieję, że te ostateczne wyniki głosowania w pierwszej turze wyborów prezydenckich poznamy we wtorek rano. Jest jednak niewykluczone, że wyniki będą znane już w poniedziałek, ale jeśli tak, to późno, około północy. Wszystko zależy od zagranicy – przekazał w rozmowie z Onetem.

