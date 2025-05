Tak sztab Nawrockiego chce pokonać Trzaskowskiego. Ma plan na drugą turę

Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich – ogłoszono równo z momentem zakończenia głosowania. Jego przewaga nad popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość Karolem Nawrockim wyniosła niecałe 3 pkt proc. Na to, jak nadrobić stratę i wyjść na prowadzenie, sztab Nawrockiego ma mieć kilka pomysłów i – jak usłyszał dziennikarz „Newsweeka” Jacek Gądek – „tajny plan”.

Taki plan na kampanię ma sztab PiS. Pojawią się tematy zdrowotne, wrócą narkotyki

Jednym z pomysłów PiS na starcie z Trzaskowskim jest wątek zdrowotny. Taki jak ten, który pojawił się w kampanii w Stanach Zjednoczonych, gdzie naciskano bardzo mocno na publikację wyników badań Donalda Trumpa w starciu z Kamalą Harris. Nawrocki od początku szczyci się swoim zdrowym trybem życia, wbijając co rusz drobne szpilki w kierunku Trzaskowskiego.

Tutaj przewijać się może jeszcze jeden aspekt „zdrowotny”, który już pojawił się pośrednio w wypowiedziach polityków PiS – sugerowanie, że w sztabie Trzaskowskiego zażywane są narkotyki. Telewizja Republika podała nawet z imienia i nazwiska jednego z członków sztabu, który miał chcieć kupić środki odurzające. – Tanie fałszywki – komentował Sławomir Nitras, minister sportu i członek sztabu Trzaskowskiego.

Ale – jak przypomina „Newsweek” – to nie pierwszy raz, kiedy przeciwnicy polityczni próbują przypiąć do Trzaskowskiego temat narkotyków. Kiedy w 2018 roku walczył on o fotel prezydenta Warszawy, polityk otwarcie został oskarżony przez swojego dawnego znajomego o zażywanie. Sprawa trafiła do sądu i skończyła ugodą, po której oskarżający wytłumaczył, że chciał wyeliminować Trzaskowskiego z życia publicznego i oficjalnie przeprosił za fałszywe oświadczenia.

Sztab Nawrockiego ma plan. Zielony Ład, migranci i JD Vance

W sztabie PiS ma nie brakować obaw, że dopiero przed drugą turą realnie uderzy w Nawrockiego afera związana ze zdobytą przez niego kawalerką. Tym bardziej zależeć im będzie na budowaniu własnego przekazu. Wykorzystane do tego zostać mają osie sporu, w który większość wyborców będzie po ich stronie. Badania przeprowadzone przez sztab przed pierwszą turą wskazywać mają tutaj chociażby na ochronę granicy z Białorusią czy sprzeciw wobec migrantów i Zielonego Ładu.

Grzany ma być również temat wysłania polskich żołnierzy do Ukrainy. PiS ma chcieć przekonać wyborców, że taki właśnie jest plan rządu – a tym samym Trzaskowskiego. Na korzyść tej narracji wpływać będą niedawne słowa amerykańskiego gen. Keitha Kellogga. Na nic zdają się zapewnienia ze wszystkich możliwych stron – od Kosiniaka-Kamysza, przez Sikorskiego, po Tuska – że Polska żołnierzy nie wyśle.

Amerykański wątek pojawić się może także pod postacią JD Vance’a. Sztabowi Nawrockiego zależeć ma na spotkaniu między politykami, aby – podobnie jak przy spotkaniu z Donaldem Trumpem – nadać swojemu kandydatowi prezencję człowieka o formacie prezydenckim. Potencjalnie do takiego spotkania może dojść podczas polskiej edycji konferencji CPAC w Rzeszowie. Nie wiadomo jednak, czy wiceprezydent Stanów Zjednoczonych zdecyduje się na udział w wydarzeniu.

Czytaj też:

Nowy sondaż prezydencki. Trzaskowski kontra Nawrocki. „Przegrani” posterują wyborcami?Czytaj też:

Trzaskowski w pierwszych słowach wrócił do kluczowej obietnicy. „Będę gwarantem..."