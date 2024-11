Wybory w USA. Ten stan budził wiele kontrowersji. Znamy wyniki głosowania

Donald Trump jest już pewny zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Kandydat Republikanów zdobył 266 głosów elektorskich, głos oddało na niego ponad 68,3 mln wyborców. Kamala Harris przekonała do siebie 63,1 mln głosujących i uzyskała 195 głosów elektorskich. Takiej przewagi nie przewidziały żadne przedwyborcze sondażownie.

Wybory w USA. Wszystkie swing states dla Donalda Trumpa?

Donald Trump z pewnością ma powody do zadowolenia, ponieważ według nieoficjalnych doniesień zwyciężył we wszystkich tzw. swing states. Po zliczeniu 97 proc. głosów w stanie Georgia jego przewaga wynosi 50,7 proc. do 48,4 proc. Tym samym polityk mógł zapisać na swoje konto kolejnych 16 głosów elektorskich.

Zaciekła walka toczyła się także o inny swing state – Pensylwanię. Stan ten jest bardzo mocno podzielony, składa się z dużych miast oraz części rolniczej. Mieszkańcy Filadelfii i Pittsburgha głosują zazwyczaj na Demokratów, natomiast przedmieścia oraz tereny wiejskie to przeważnie elektorat Republikanów. W tegorocznych wyborach górą był Donald Trump. Po przeliczeniu 95 proc. głosów uzyskał 3,3 mln głosów (51 proc.). Na Kamalę Harris głos oddało 48,1 proc. Amerykanów (3,1 mln głosów).



Kolejny swing state – Karolina Północna była dla kandydatów łakomym kąskiem, ponieważ stan ten reprezentuje aż 16 elektorów. Według najnowszych prognoz CNN oraz agencji Associated Press, w tegorocznych wyborach prezydenckich obywatele postawili na Donalda Trumpa. Do tej pory w Karolinie Północnej policzono 89 proc. głosów. Przewaga Republikanina wynosi ponad 130 tys. głosów (50,8 proc. do 48,1 proc.).

Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo, w której podajemy najnowsze informacje oraz komentarze po wynikach wyborów w USA!

Czytaj też:

NA ŻYWO: Wybory w USA. Wyniki mogą zadecydować o losach świataCzytaj też:

Polscy politycy komentują wybory w USA. „Trump jest nadzieją na powrót normalności”