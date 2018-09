Żona Patryka Jakiego: Boję się o życie mojego męża

Chciał witać Żydów „serią z kałasznikowa”. Został „jedynką” PiS do...

Kiedy Patryk Jaki wyrzucił go ze sztabu wyborczego wydawało się, że to koniec jego samorządowej kariery. Okazuje się jednak, że Michał Szpądrowski nie tylko znalazł się na liście PiS do Rady Warszawy, ale dostał bardzo dobre miejsce.