Walka pokoleń w wyborach samorządowych. Najstarszy kandydat ma 92 lata

Najmłodszy kandydat Jakub Bródka mieszka w Gdańsku i tam startuje do Rady Miasta. Robi to, bo chce zbudować pomost między młodym pokoleniem a seniorami. – Chciałbym, by w większości dzielnic osoby starsze mogły pójść do lokalnego uniwersytetu trzeciego wieku, gdzie będą mogły się aktywizować – podkreśla Bródka.

Z kolei 92-letni Stanisław Kowalski chce służyć mieszkańcom swoim doświadczeniem. – Uważam, że mam kwalifikacje, żeby się podzielić moim doświadczeniem z naszym młodym zespołem – zaznaczył.

Pierwsza tura głosowania odbędzie się 21 październikach. W wyborach samorządowych w Polsce wybiera się członków rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich. Poza tym odbywa się także głosowanie na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zgodnie z nowelizacją kodeksu wyborczego, wybory samorządowe od 2018 roku odbywają się raz na 5 lat. Tyle też trwa kadencja.

