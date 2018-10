Trzaskowski o swoich priorytetach w Warszawie. Zdradził szczegóły

9:36 https://twitter.com/trzaskowski_/status/1054275188450320384 9:24 Przypomnijmy, na pierwszym miejscu w wyborach na prezydenta Warszawy według sondażu exit poll znalazł się Rafał Trzaskowski z wynikiem 54,1 proc. Drugie miejsce na podium zajął w stolicy Patryk Jaki z wynikiem 30,9 proc. 9:21 Trzaskowski przyznał, że z niecierpliwością czeka na ogłoszenie oficjalnych wyników wyborów. 9:20 - Zabieramy się do roboty - zapowiedział Trzaskowski i podkreślił, że wejdzie do ratusza i uzyska dostęp do wszystkich danych. 9:17 Trzaskowski został zapytany o pierwsze decyzje, które podejmie. - Zaczynamy od darmowych żłobków dla wszystkich warszawiaków - ogłosił. 9:15 Rafał Trzaskowski po raz kolejny podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w kampanię wyborczą. 8:55 Konferencja Rafała Trzaskowskiego ma rozpocząć się o godz. 9:00.

Na pierwszym miejscu w wyborach na prezydenta Warszawy według sondażu exit poll znalazł się Rafał Trzaskowski z wynikiem 54,1 proc. Drugie miejsce na podium zajął w stolicy Patryk Jaki z wynikiem 30,9 proc.

Trzaskowski po ogłoszeniu sondażowych wyników

Rafał Trzaskowski po przedstawieniu sondażowych wyników wyborów samorządowych podziękował wszystkim warszawiankom i warszawiakom za oddane głosy. – Mam nadzieję, że te wyniki się potwierdzą. Dzięki setkom rozmów udało mi się zdobyć ten kredyt zaufania. Chciałem podziękować swojej szerokiej rodzinie, całej Koalicji Obywatelskiej. Pracowaliście ciężko przez ostatnie miesiące – mówił Trzaskowski.

– Jestem dumny z list, które udało nam się stworzyć. Dziękuję społecznikom, których udało nam się przyciągnąć. Dziękuję za pomoc w pisaniu programu. Nie sposób wymienić wszystkich ludzi. Chciałem wyróżnić Marcina Kierwińskiego i Cezarego Tomczyka, który wykonał ogromną pracę – kontynuował Trzaskowski. – Rok temu miałem pewną rozmowę i zadano mi jedno pytanie: Czy będziesz ciężko pracował? Odpowiedział tak. Ta osoba mówiła mi, że pracuję ciężko i przekonuję ludzi. Ta osoba to Grzegorz Schetyna – zdradził polityk.

Czytaj także:

Żona Trzaskowskiego zmieni pracę po wygranej męża? Wcześniej padła deklaracja