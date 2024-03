Niewiarygodna sytuacja w Poznaniu. Na liście poparcia Konfederacji znalazł się podpis zmarłego

Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, powołując się na poznańską miejską komisję wyborczą – Konfederacji Propolskiej „odmówiono zarejestrowania listy w 3. okręgu wyborczym”. Decyzję tę podjęto 5 marca. Kandydaci, którzy się na niej znajdują, chcieli startowaćdo rady miasta.

Jedna z osób, które złożyły podpis pod listą poparcia, nie żyje od grudnia

Konfederaci mieli otrzymać 205 podpisów na liście poparcia kandydatów komitetu. Okręg nr 3 obejmuje Stare Miasto, Szczepankowo, osiedle Warszawskie, Główną, Zawady, Antoninek i Chartowo. Jednakże Według PKW, ubiegający się o miejsce w samorządzie, nie zebrali przepisowych 150 podpisów.

Z ponad 200 podpisów – 57 nie spełniało wymagań, np. zawierały błędne numery PESEL. Choć od decyzji się odwołano, to nie przyniosło to rezultatu – odwołania komisarz nie rozpatrzył pozytywnie. Co jednak ciekawe, jak opisuje „GW”, przeanalizowano podpisy dokładniej, a wtedy okazało się, że z 211 podpisów już nie blisko 60 jest nieodpowiednich, ale 103.

Zwrócono uwagę m.in. na błędne numery PESEL, ale także na złe adresy wyborców. Wśród podpisów znaleźli się nawet mieszkańcy, którzy w Poznaniu nie mają zwyczajnie prawa wyborczego. Najbardziej zaskakujące jest jednak to, że podczas weryfikacji odnotowano „podpis osoby, która zmarła w pierwszej połowie grudnia 2023 roku” – poinformował komisarz Daniel Jurkiewicz. Złożono go pod koniec lutego, a więc ponad dwa miesiące po stwierdzeniu zgonu.

Konfederacja Propolska kandydować do rady będzie więc ostatecznie w pięciu na sześć okręgów – podaje TVN24.

Poznań – kto wystartuje w wyścigu po fotel prezydencki?

W stolicy Wielkopolski, na początku kwietnia, w wyborach samorządowych rywalizować będzie ze sobą czterech kandydatów i jedna kandydatka. To Zbigniew Czerwiński ze Zjednoczonej Prawicy – Poznań, Łukasz Garczewski ze Społecznego Poznania, Jacek Jaśkowiak z Koalicji Obywatelskiej, Marcin Plewiński z Trzeciej Drogi – Polskiego Stronnictwa Ludowego – Polski 2050 Szymona Hołowni i Kinga Urbańska z Lewicy.

12 marca Państwowa Komisja Wyborcza wylosowała numery list w wyborach samorządowych. Koalicja Obywatelska otrzymała nr 5, Prawo i Sprawiedliwość – nr 1, Trzecia Droga – nr 3, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy – nr 2 i Lewica – nr 4.

