Kolejne miasto zmieni władze. Zakopane dołącza do Krakowa i Gdyni

Ostatnia zmiana władzy w Zakopanem nastąpiła w 2014 roku. Wtedy burmistrzem został Leszek Dorula. W wyborach pokonał rządzącego od 2006 roku Janusza Majchra. Przed kilkoma tygodniami sam zdecydował, że nie będzie walczyć o reelekcję.

Dorula tłumaczył decyzję problemami zdrowotnymi. – Dostałem szlaban od żony na dalszą pracę burmistrza. Mam wrócić do życia rodzinnego – mówił.

Były burmistrz poparł Nowak-Gąsienicę

Poparcia Dorula udzielił swojej dotychczasowej zastępczyni i bezpartyjnej kandydatce Prawa i Sprawiedliwości Agnieszce Nowak-Gąsienicy. – Chciałbym, aby dotychczasowa polityka pod Tatrami była kontynuowana – tłumaczył.

Nowak-Gąsienicę poparł także dotychczasowy przewodniczący zakopiańskiej rady miasta Jan Gluc. On sam uzyskał reelekcję do rady, a wcześniej wymieniany był jako jeden z potencjalnych kandydatów na burmistrza.

Poparcie, jak się zdaje, zadziałało. Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości weszła do drugiej tury uzyskując 3575 głosów. Przełożyło się to na 34,52 proc. poparcia.

Filipowicz zwyciężył pierwszą turę

W walce o fotel burmistrza wyprzedził ją jednak Łukasz Filipowicz, lokalny przedsiębiorca z branży turystycznej i były radny Zakopanego. W radzie zasiadał w przedostatniej kadencji. Był jej wiceprzewodniczącym. Wtedy też – w 2014 roku – po raz pierwszy ubiegał się o fotel burmistrza. Zdobył wówczas niecałe 20 proc. głosów.

Tym razem Filipowiczowi poszło znacznie lepiej. Wygrał, choć zwycięstwo obronić musi w drugiej turze. Kandydat komitetu Przyjazne Zakopane zdobył 3852 głosy – 37,2 proc.

Kogo poprze w drugiej turze Koperski?

Poza Filipowiczem i Nowak-Gąsienicą o magistrat walczył jeszcze jeden kandydat – wystawiony przez komitet Dla Podhala Mariusz Koperski. Do drugiej tury zabrakło mu 647 głosów. Zdobył 28,28 proc.

To, komu Koperski udzieli poparcia, może być kluczowe w drugiej turze. Choć sam zainteresowany nie zabrał jeszcze w sprawie głosu, jego polityczne konotacje – w wyborach popierała go Platforma Obywatelska – mogą wskazywać, że przychyli się on ku kandydaturze Filipowicza lub wręcz przeciwko kandydaturze Nowak-Gąsienicy.

Ostateczne starcie między Filipowiczem a Nowak-Gąsienicą odbędzie się za niecałe dwa tygodnie. Drugą turę wyborów samorządowych wyznaczono na niedzielę, na 21 kwietnia.

