Księżna Kate trafiła do szpitala. Rozpoczął się poród

„Jej Królewska Wysokość Księżna Cambridge wczesnym rankiem została przyjęta do St. Mary's Hospital w Paddington w Londynie we wczesnym stadium porodu. Księżna podróżowała samochodem z Kensington Palace do Skrzydła Lindo w szpitalu St. Mary's Hospital razem z księciem Cambridge” – możemy przeczytać na oficjalnym profilu Kensington Palace na Twitterze.

Płeć dziecka pozostanie tajemnicą do samego końca, także dla księcia i księżnej, którzy postanowili nie poznawać informacji na ten temat. Nowy potomek będzie piątym w linii do objęcia tronu, po swojej siostrze Charlotte oraz księciu Harrym. Zmiana prawa po ślubie Williama i Kate w 2011 roku dała kobietom takie same prawa do wstąpienia na tron, jakie mieli do tego czasu mężczyźni.

Miesiąc bez wystąpień publicznych

Poddani mieli okazję spotkać się z księżną po raz ostatni przed rozwiązaniem w czwartek 22 marca. Kate pojawiła się u boku Williama, by uczestniczyć w obchodach związanych ze świętem Wspólnoty Narodów. Para książęca wzięła udział m.in. w meczu koszykówki na wózkach – William spróbował swoich sił na parkiecie, dopingowany przez żonę. Obydwoje uczestniczyli też w specjalnym quizie i charytatywnym lunchu. Na zdjęciach dokumentujących ostatnie publiczne wystąpienie Kate widać, że księżna tryskała humorem.

Dolegliwa przypadłość

„Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich ciąż, księżna cierpi na hyperemesis gravidarum (najcięższa powstać występujących w ciąży nudności i wymiotów, niepowściągliwe wymioty ciężarnych – red.)” – podano, wyjaśniając, że w związku z tym księżna nie będzie kontynuować zaplanowanych aktywności m.in. w szpitalu dziecięcym w Londynie. Kate przebywa obecnie w Pałacu Kensington.

Księżna Kate i książę William są już rodzicami dwójki dzieci: para ma czteroletniego synka George’a i dwuletnią córeczkę Charlotte.

