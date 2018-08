1000 litrów oleju opałowego w Bałtyku. Winny zwróci koszty oczyszczania wody?

Policja ustaliła już prawdopodobnego sprawcę zanieczyszczenia Bałtyku w Gdyni. Do morza wyciekło tam ponad tysiąc litrów oleju opałowego. Ustalono również, że substancja została wlana do jednego z kanałów deszczowych. Plamę zabezpieczono specjalnymi taśmami. Zdaniem specjalistów, wyciek nie stwarzał zagrożenia dla środowiska. – Będziemy zgłaszać to prokuratury. Poza tym akcja kosztowała kilkadziesiąt tysięcy, więc będziemy ubiegać się o zwrot kosztów od sprawcy – zapowiedział Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.