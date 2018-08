Nadchodzi huragan Lane. Na Hawajach trwa gorączkowe otwieranie schronów

Włodawa. Włamał się do domu, zaspokoił głód i przespał się w łóżku...

28-latek włamał się do domu we Włodawie, zjadł konserwy i wypił pół litra wódki, po czym położył się spać w łóżku właściciela. Mężczyzna został już zatrzymany, a przez to, że już wcześniej był karany, może mu grozić kara nawet do 15 lat...