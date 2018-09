Straciła palec, bo obgryzała paznokcie. „Nie mogłam w to uwierzyć”

20-letnia Courtney Whithorn zwyczaju obgryzania paznokci nabawiła się w szkole. W ten sposób reagowała na różnego rodzaju szykany ze strony gnębiących ją koleżanek. Nerwowy nawyk przybierał w jej wypadku radykalne formy, jak na przykład w roku 2014, kiedy oderwała sobie cały paznokieć. Kiedy z biegiem lat jej kciuk zaczął czernieć, zawstydzona dziewczyna nie udała się po pomoc. Przez cztery lata różnymi kosmetycznymi sztuczkami udawało jej się ukrywać to przed przyjaciółmi i rodziną. Kiey wreszcie pozwoliła zbadać się lekarzowi, usłyszała wstrząsającą diagnozę – zaawansowany rak skóry (acral lentiginous subungual melanoma). Pomimo kilku kolejnych operacji, jej palca nie udało się już uratować. Chirurdzy usunęli go w ubiegłym tygodniu.

– Kiedy dowiedziałam się, że to obgryzanie paznokci wywołało raka, czułam się zdruzgotana. W mojej głowie pojawiła się myśl: „sama to sobie zrobiłam”, chociaż oczywiście wiem, że nie powinnam w ten sposób do tego podchodzić. Po prostu nie mogłam uwierzyć – opowiadała w rozmowie z Daily Mail. – Kiedy pomyślisz, ile dzieci obgryza paznokcie, to wydaje się to szalone, że może dojść aż do tego – stwierdziła.

– Kiedy odgryzłam cały paznokieć, byłam oczywiście świadoma tego, jak bardzo jest czarny. Swoją dłoń nieustannie zaciskałam w pięść, żeby nikt tego nie zobaczył, nawet moi rodzice – opowiadała. – Spanikowałam, kiedy moja skóra zaczęła się robić czarna, więc po raz pierwszy pokazałam im go dopiero w tym roku – przyznała. – Zawsze ukrywałam go pod sztucznymi paznokciami, ponieważ był taki czarny. Był jak papier nawet kiedy odrastał. – Kiedy dowiedziałam się, że problemem jest nie tylko wygląd paznokcia, ale też rak, byłam zszokowana i nie mogłam w to uwierzyć. Moja mama zalała się łzami – opowiadała.

Czytaj także:

71-latek zjadł sushi. Lekarze musieli amputować mu rękę