Pies spotkał na ulicy swojego „sobowtóra”. Właścicielka nie wahała się ani chwili

W czwartek 4 października rozpoczął się Światowy Tydzień Zwierząt, który potrwa do 10 października. Na pierwszy dzień tego okresu przypada Światowy Dzień Zwierząt, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1999 roku. To dobra okazja, żeby przypomnieć sobie o naszych pupilach w domu i na podwórku, a także o dzikich zwierzętach, które ze względu na ekspansję człowieka muszą sobie radzić w coraz trudniejszych warunkach.

Aby jednak nie wyszło zbyt poważnie, mamy dla Was optymistyczną i kojącą historię dwóch psów i ich spontanicznych właścicieli. Bethany Coleman i jej partner w rozmowie z portalem Bored Panda podkreślali, że nie planowali sprowadzenia do domu kolejnego zwierzaka. Uważali, że dwa koty i pies to już wystarczająca liczba.

Kiedy jednak podczas spaceru pies Bethany – Rogue, natknął się na Beast, wszelkie planowanie można było odłożyć na bok. Szczeniak Beast spacerował w większej grupie psów, którymi opiekowała się organizacja Last Hope K9 Rescue. Szybko jednak nawiązał kontakt z Rogue. Coś przyciągało oba psy do siebie. Być może chodziło o wygląd. Bethany od razu zauważyła, że są niemal jak rodzeństwo.

– Od razu się w nim zakochałam! Był jak bliźniak Rogue! – opowiadała podekscytowana Bethany. – Momentalnie zaczęły się ze sobą bawić, więc od razu na miejscu wypełniłam odpowiednie dokumenty – zdradziła. Podzieliła się też opowieścią z domu. Starszy pies próbował zdominować szczeniaka, ale szybko porzucił te zapędy. Już po miesiącu cała czwórka zwierząt żyła w najlepszej harmonii. Rogue i Beast bawią się tymi samymi zabawkami. Nie trzeba nawet kupować ich w dwóch egzemplarzach, bo Rogue i tak bardziej zainteresowany jest tymi, które trzyma Beast.

Czytaj także:

Ten pies to prawdziwy łowca przygód. Właściciel publikuje niezwykłe zdjęcia swojego pupila