Trump wypuścił na rynek zegarki ze swoim nazwiskiem. Cena zwala z nóg

45. prezydent Stanów Zjednoczonych swego czasu określał siebie miliarderem. Z czasem na jaw wyszło, że z tymi "miliardami" to nie jest tak do końca prawda, a przynajmniej na warunki amerykańskie. W ubiegłym roku przyznał, że ma do dyspozycji ponad 400 milionów dolarów w gotówce. „Forbes” pisał, że wartość netto Trumpa oscyluje wokół 2,5 mld dol.

Kandydat Partii Republikańskiej na fotel prezydenta USA (wybory już w listopadzie 2024 roku) najwyraźniej bardzo chciałby zobaczyć na swoim koncie 1 mld dol. Niedawno ruszyła sprzedaż jego zegarków – najdroższy kosztuje tyle, ile mała kawalerka w Warszawie lub duża w Łodzi.

„Oficjalna kolekcja zegarków” Donalda Trumpa

Ubiegający się po raz kolejny o przywództwo w USA Trump wypuścił zegarki sygnowane swoim nazwiskiem. Najdroższy z nich – Trump Victory Tourbillon – kosztuje aż 100 tys. dol. (ponad 383 tys. złotych). Biżuteria niemal w całości wykonana została z 18-karatowego złota (użyto do produkcji prawie 200 gramów kruszcu) i przyozdobiona 122 diamentami.

Jest to limitowana edycja – na rynek wypuszczonych zostanie jedynie 147 sztuk takich zegarków. Każdy będzie ponumerowany. Wśród zwolenników Trumpa biżuteria z czasem może zyskać na wartości, biorąc pod uwagę fakt, że ich liczba jest mocno ograniczona.

Na oficjalnej stronie znajdziemy też inny model – Fight, Fight, Fight. Nie mylą się ci, którym na myśl przyszedł nieudany zamach na życie byłego prezydenta USA (miał miejsce w pierwszej połowie lipca w Butler – Pensylwania). Przed opuszczeniem mównicy Trump wykrzyczał z zakrwawioną twarzą trzykrotnie „walcz!”, a zdjęcia z tego momentu obiegły świat. Zegarek FFF jest nieco tańszy niż Victory Tourbillon – można go kupić już za 499 dol. (około 1900 zł). Mowa jednak o wersji Silver Gold Tone i Silver Red Tone. Natomiast limitowana wersja Gold Tone wyceniona została na 799 dol. (więcej niż 3 tys. zł). Takich zegarków wyprodukowanych zostanie tylko 5 tys. szt.

Trump może zarobić grube miliony dolarów

Jak łatwo policzyć, jeśli sprzedadzą się wszystkie zegarki Trump Victory Tourbillon, były prezydent zarobi 14,7 mln dol., czyli ponad 56,3 mln zł. W przypadku Fight, Fight, Fight – w wersji Gold Tone – będzie to blisko 4 mln dol. (ponad 15,3 mln zł).

