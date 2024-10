Miłośnicy kundelków dziś świętują. Nie da się ich nie lubić

Kundelki spotykamy na swojej drodze niemalże codziennie. Ta najliczniejsza grupa psów, w którą wpisują się psy nienależące do jednej rasy, a będące mieszanką kilku ras, wnosi do naszego życia ogrom dobra, radości i miłości. Widzimy je na podwórkach, w domach, w parkach podczas codziennych spacerów, lecz – niestety – również na ulicach i w schroniskach.

Ile w Polsce mamy bezdomnych psów i kotów?

Jak wynika z badania The State of Pet Homelessness Project, przeprowadzonego przez globalną koalicję ekspertów ds. dobrostanu zwierząt we współpracy z firmą Mars, w Polsce znajduje się ok. 950 tysięcy bezdomnych psów i kotów – to 8 procent wszystkich zwierząt domowych w naszym kraju. W tym jest 92 i pół tysiąca psów, które przebywają w schroniskach, czekając na kochający dom i 75 tysięcy psów, które żyją na ulicach naszego kraju.

– Zwierzęta domowe wnoszą wiele radości do naszego życia, dlatego chcemy zapewnić wszystkim im opiekę, jakiej potrzebują. Nasze globalne badania przeprowadzone w 20 krajach pokazały, że na każde dwa psy lub koty, które są częścią rodziny lub społeczności w badanych krajach, przypada kolejny, który nie ma, niestety, tyle szczęścia. W schroniskach na terenie całej Polski znajduje się ogromna liczba psów, która wciąż czeka na adopcję. Wśród nich dużą grupę stanowią obchodzące 25 października swoje święto psy wielorasowe. Odpowiedzialna adopcja kundelka to nie tylko doskonała okazja na znalezienie wiernego przyjaciela na lata, ale także przejaw miłości i odpowiedzialności. To danie szansy czworonogom, które często przeszły trudną drogę, na kochający dom a jednocześnie zysk dla opiekuna, bo jak potwierdzają badania naukowe, zwierzęta mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne – mówi Marzena Ignaczak, External Affairs Pet Nutrition Poland.

Kundelek na medal

Skoro 25 października jest tak wyjątkowym dniem dla wszystkich psów wielorasowych, powinniśmy go należycie uczcić. Co więc możemy ofiarować naszemu kundelkowi? Tak naprawdę… wszystko to, co powinniśmy robić na co dzień. Nie ma lepszego wyrazu miłości do naszego psa niż odpowiednie zaspokojenie jego wymagań behawioralnych, tych związanych z zapewnieniem mu odpowiedniej ilości i typu aktywności fizycznej, właściwego żywienia, odpoczynku i poczucia bezpieczeństwa.

Odpowiedzialne podejście do opieki nad zwierzęcym przyjacielem w połączeniu z zapewnieniem mu bezpiecznego środowiska i poświęceniem czasu na wspólne zabawy poskutkuje zbudowaniem z nim niezwykle trwałej i wyjątkowej więzi, która przetrwa lata i obu stronom przyniesie ogrom szczęścia. Liczne badania wykazują, że silna, pozytywna i zdrowa relacja z czworonogiem ma wymierne korzyści dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Badania naukowe przeprowadzone m.in. przez ekspertów z Instytutu Nauki o Zwierzętach WALTHAM potwierdzają, że właściciele psów są mniej narażeni na choroby układu krążenia, szybciej wracają do zdrowia po przebytych zabiegach i operacjach, a także lepiej radzą sobie ze stresem i wykazują wyższą pewność siebie.

Znajdź swojego kundelka

Święto wszystkich psów wielorasowych to również dobra okazja, by pomyśleć o tych kundelkach, które wciąż czekają na kochający dom. Jeśli jesteśmy w grupie osób rozważających adopcję czworonoga, pamiętajmy o odpowiedzialnym podejściu do sprawy. Włączenie do swojej rodziny psiego towarzysza to początek pięknej przyjaźni, lecz także ogromna odpowiedzialność za los innej istoty. Chcąc odpowiednio przygotować się do procesu adopcji, warto porozmawiać z pracownikami i wolontariuszami pobliskiego schroniska, którzy pomogą nam we właściwy sposób spełnić marzenie czworonoga o kochającym domu.

Jeśli jednak nie możemy przyjąć psa pod swój dach, wciąż możemy pomóc. Schroniska chętnie korzystają z pomocy wolontariuszy, którzy poświęcą swój czas ich pensjonariuszom – pójdą z psem na spacer czy pobawią się z nim. Ponadto organizują dni otwarte, w trakcie których dowiemy się o sposobach pomocy, której możemy udzielić, na przykład poprzez przekazanie karmy czy akcesoriów, które pomogą zapewnić czworonogom komfortowe warunki. I choć każdy dzień by to zrobić jest tak dobry jak każdy inny, to 25 października – Dzień Kundelka – jest idealny, by pomyśleć o wsparciu piesków wielorasowych w dniu ich święta.

