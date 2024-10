Matka pięcioraczków Horyńca o córce. „Poruszę temat, który może wywołać mieszane uczucia”

„Poruszę dziś temat, który może wywołać w Was mieszane uczucia. Chodzi o moją córkę, Gracie. Ma dwa i pół roku i nie mówi. Gracie żyje w swoim małym świecie pełnym tańca, śpiewu i zabaw z rodzeństwem. Jest szczęśliwa, ciekawa życia, ale jeszcze nie mówi – dla nas to naturalne, jeszcze ma czas” – napisała w mediach społecznościowych matka pięcioraczków z Horyńca.

Dominika Clarke odniosła się do presji, aby przebadać córkę i zacząć z nią pracować u specjalistów. „Tak rodzi się mój wewnętrzny konflikt – walka między sercem a tym, co »powinno się« zrobić. Z jednej strony chcę jej dać czas na bycie dzieckiem, na poznawanie świata w jej własnym tempie. Z drugiej strony czuję ciężar społecznych oczekiwań, tych wszystkich głosów, które sugerują, że jeśli nie pójdziemy za radą specjalistów, to narażamy jej przyszłość” – wyjaśniła matka dzieci.

Pięcioraczki z Horyńca. Kontrowersyjny wpis Dominika Clarke o Gracie

Dominika Clarke zastanawiała się, „czy jest dobrym rodzicem” i czy poprzez danie Gracie czas na bycie dzieckiem „nie przegapi czegoś, co mogłoby wpłynąć na życie” córki. Matka pięcioraczków z Horyńca przyznała, że nie do końca jest przekonana do współpracy ze specjalistami w tej kwestii. „Przecież dawniej dzieci rozwijały się we własnym rytmie, bez presji na każdym kroku, a mimo to większość dorosłych potrafi mówić, pisać, myśleć, kochać” – wytłumaczyła Dominika Clarke.

Matka pięcioraczków z Horyńca dywagowała, czy jest jedna właściwa odpowiedź i „czy warto poddać się oczekiwaniom otoczenia, czy jednak słuchać intuicji i pozwolić dzieciom być dziećmi, na własnych zasadach”. Dominika Clarke zaprosiła również do dyskusji jej obserwujących, prosząc ich, aby oni także zabrali głos w tej sprawie.

