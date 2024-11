Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert, który został rozesłany do odbiorców na terenie Gdańska. "Uwaga! 13.11 od godz. 7:30 do 17:30 neutralizacja niewybuchów. Zakaz wchodzenia do wody na plażach na odcinku: Port Północny – wejście nr 11. Śledź komunikaty" – czytamy.

Więcej informacji wkrótce.