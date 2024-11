Koszmarne zderzenie karetki z osobówką. Członek załogi nie przeżył

Do tragedii doszło w środę wieczorem. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, wypadku nie przeżył członek załogi ambulansu.

Mazowsze. Wypadek karetki

Zdarzenie potwierdziła policja. Rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Radomiu – Justyna Jaśkiewicz – przekazała wstępne ustalenia funkcjonariuszy. – Od strony Radomia jechała na sygnale karetka pogotowia. Na skrzyżowaniu doszło do zderzenia z samochodem osobowym, który jechał od Warszawy i skręcał w lewo – mówi, cytowana przez pap.pl.

Karetką jechało dwóch mężczyzn. Pojazd w pewnym momencie zaczął dachować. Jeden z członków załogi ambulansu zmarł na miejscu, a drugi został przewieziony do pobliskiej placówki medycznej. Rzeczniczka KMP poinformowała, że w Jedlińsku trwają czynności prowadzone przez służby.

TVN24 podaje, że karetka nie wiozła pacjenta. Zespół ratownictwa medycznego wracał właśnie z wezwania.

Zdjęcie ambulansu po wypadku opublikowała w social mediach radomska policja. Funkcjonariusze „zaapelowali o ostrożność”.

Wypadek karetek

O podobnym zdarzeniu informowaliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku, jednak wówczas w karetce znajdował się chory.

Doszło wtedy do zderzenia dwóch ambulansów – jak informował lokalny serwis 112malopolska.pl. W karetce, w której wieziony był pacjent, obrażenia odniósł jedynie kierowca. Jeśli chodzi o załogę drugiego pojazdu, to nikomu nic się nie stało – informowała młodsza aspirantka Anna Zbroja-Zagórska (zespół prasowy małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji).

I w tym wypadku opublikowano wstrząsające zdjęcia. Na miejscu zaroiło się od wszystkich rodzajów służb – były to przede wszystkim wozy straży pożarnej. Stało się to w wigilię Bożego Narodzenia, więc migające niebieskie światła zwróciły uwagę całej okolicy. Do wypadku doszło w Krakowie.

