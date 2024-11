Zaginęła 14-letnia Wiktoria. Kontakt urwał się kilka dni temu

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy prowadzą poszukiwania 14-letniej Wiktorii Jarzembowskiej. We wtorek 12 listopada dziewczyna ok. godz. 8:00 opuściła placówkę wychowawczą. Do chwili obecnej nie powróciła na miejsce, nie nawiązała też kontaktu z opiekunami.

Zaginęła 14-letnia Wiktoria. Policja apeluje o pomoc

Wiktoria Jarzembowska ma 165 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę i ciemne włosy o długości do połowy pleców. W rysopisie zaznaczono także, że nastolatka ma odstające uszy. W dniu zaginięcia była ubrana m.in. w kurtkę typu bomberka i czarną bluzę z kapturem. Może mieć przy sobie także czarną torebkę.

Mundurowi apelują do osób, które mają jakiekolwiek informacje dotyczące sprawy, aby skontaktowały się bezpośrednio z policjantami na Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy (ul. Jagiellońska 23) lub telefonicznie pod numerami telefonu 47 87 55 200 oraz 47 87 55 219 czy numerem alarmowym 112.

