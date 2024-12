23-letnia studentka wrocławskiej uczelni zaginęła. Trwają poszukiwania Weroniki

Portal Zaginieni Przed Laty informuje o trwających poszukiwaniach 23-letniej Weroniki Jędras. Kobieta ma 23 lata i pochodzi z Katowic.

23-latka z województwa śląskiego nie wróciła do domu. Może przebywać na terenie Dolnego Śląska

Młoda kobieta do pociągu, który jechał do Szklarskiej Poręby (woj. dolnośląskie), wsiadła 17 grudnia nad ranem. Na Facebooku czytamy, że „na odcinku Wałbrzych Szczawienko-Wałbrzych Miasto została wprowadzona komunikacja zastępcza”, co sugeruje, że być może 23-latka przesiadła się do autobusu, ale nie ma na ten temat żadnych informacji.

Redakcja Zaginieni Przed Lty pisze, że 23-latka od tamtej pory nie wróciła do domu i nie kontaktowała się z bliskimi.

Na Facebooku opublikowano jej zdjęcia, a także rysopis. Mieszkanka Katowic ma 170 centymetrów wzrostu i przy tym szczupłą sylwetkę. Ma zielone oczy i włosy o ciemnym kolorze. 17 grudnia ubrana była w czarny długi płaszcz, szary szalik, białą czabkę i buty. Oprócz tego miała ze sobą dużą, czarną torbę podróżną.

23-latka jest studentką wrocławskiej uczelni.

W mieszkaniu zostawiła smartfona. Ostatni raz widziano ją w Wałbrzychu



„Osoby, które posiadają informacje na temat zaginionej, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Wrocław-Śródmieście, pod numerem telefonu: 47-871-43-58” – czytamy. Można także napisać do redakcji Zaginionych Przed Laty, która zapewnia anonimowość.



Powstała również strona internetowa (szukamyweroniki.pl), która ma na celu informowanie o postępach akcji poszukiwawczej. „Jest możliwe że Weronika dotarła do Szklarskiej Poręby, niestety nie mamy potwierdzenia tej infomarcji” – czytamy. Wiadomo też, że 17 grudnia nad ranem 23-latka była widziana w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie). W dniu zaginięcia młoda kobieta zostawiła w mieszkaniu swojego smartfona.

facebookCzytaj też:

75-latek miał z zazdrości postrzelić 60-latkę. Usłyszał zarzutCzytaj też:

Beata Klimek zaginęła, jej mąż podejmuje walkę. „Właśnie jadę do pani adwokat”