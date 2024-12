Rozpoznajesz te kobiety? Policja prosi o pomoc

Funkcjonariusze z poznańskiego KP prowadzą postępowanie ws. kradzieży perfum. Zniknęły one ze sklepu w połowie listopada 2024 roku w jednej z poznańskich drogerii.

Przeanalizowanio nagrania. Zauważono dwie kobiet. Czy mają coś wspólnego ze sprawą?

Policja podaje, że łączna wartość skradzionego mienia to niemal 900 złotych. „Kamery monitoringu zarejestrowały osoby mogące mieć związek z tą sprawą” – czytamy. To dwie – sądząc po fotografiach młode – kobiety.

Internauci, którzy rozpoznają osoby ze zdjęć, proszone są o kontakt z policją. Funkcjonariusze apelują również o pomoc do wszystkich, którzy wiedzą cokolwiek o zdarzeniu, co mogłoby doprowadzić do zakończenia sprawy.

Można dzwonić pod numer telefonu: 47-77-125-11 (Komisariat Policji Poznań-Wilda).

Od jakiej wartości towaru zaczyna się kradzież?

Warto przypomnieć, że według nowego prawa kradzież towaru o wartości powyżej 800 zł uznawana jest za przestępstwo, a nie za wykroczenie. Kancelaria Prawna Skarbiec przypomina, że według kodeksu za przywłaszczenie rzeczy ruchomej, która jest warta mniej niż 800 zł, osobie, która dopuściła się wykroczenia, może grozić kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Wcześniej za kradzież uznawano przywłaszczenie mienia wartego ponad 500 zł.

