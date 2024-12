W Polsce znaleziono niezwykle rzadki artefakt. Pamięta „epokę wpływów rzymskich”

Na terenie nadleśnictw w całej Polsce co i rusz odnajdywane są artefakty. Rzadko kiedy jednak są to tak niezwykłe przedmioty, jak ten, który odkryto w Nadleśnictwie Baligród (które obejmuje obszar północno zachodniej części Bieszczad).

Wyjątkowe odkrycie na terenie Nadleśnictwa Baligród. „Należy do nielicznych tego typu”

„Po konsultacji z archeologami [przedmiot red.] okazał się być żelaznym grotem z epoki wpływów rzymskich” – podaje LP. Odkrycia dokonał Piotr Chmiel z „Galicji”. Część broni ma długość 23 centymetrów. Eksperci piszą, że „ostatnie odkrycia wzbogacają wiedzę o kolejne informacje, dotyczące przemieszczania się ludności setki i tysiące lat temu w tym trudnym i górzystym terenie”.



Znalezisko wydobyte zostało w listopadzie, natomiast na początku grudnia trafiło do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krośnie. Jest szansa, że wkrótce znajdzie się on w Muzeum Historycznego w Sanoku.



Lasy Państwowe podają, że grot odkryto dokładnie w w sąsiedztwie Przełęczy Żebrak. – Najprawdopodobniej należy łączyć [go] z okresem wpływów rzymskich – mówi doktor Piotr Kotowicz, który jest archeologiem z MH w Sanoku. Ekspert informuje, że to nie jest pierwsze takie znalezisko z czasów starożytności w Bieszczadach, niemniej wciąż należy do nielicznych tego typu. - Wśród ciekawszych przedmiotów odkrytych w ostatnich latach na tym terenie należy wspomnieć o dwóch grotach włóczni z Osławicy [województwo podkarpackie – red.], brązowej sprzączce od pasa z Balnicy czy fantastycznym złotym solidzie Teodozjusza II [cesarz bizantyjski – red.] z Prełuk – mówi dr Kotowicz.

Warto dodać, że członek stowarzyszenia, który odnalazł grot, wcześniej ujawnił też inny bezcenny przedmiot – „średniowieczny puginał” (broń kolna, miniatura miecza).

Odkrycie w północno-wschodniej Szkocji odbiło się szerokim echem. To starożytny pierścień piktyjski



Na początku września pisaliśmy natomiast o odkryciu wyjątkowego przedmiotu w północno-wschodniej Szkocji – na terenie fortu w Burghead. Wolontariusz, archeolog-amator, znalazł misternie oprawiony, starożytny pierścień piktyjski (to starożytny lud, który żył na terenach dzisiejszej wschodniej i północno-wschodniej Szkocji).

Znalezisko emeryta Johna Ralpha jest obecnie analizie przez ekspertów z Narodowego Muzeum Szkocji – podaje Cable News Network.

