Jak bezpiecznie korzystać z biokominka? Oto lista zasad

Niedawno pisaliśmy o szokującej sprawie Mai Kuczyńskiej. Podczas tegorocznej majówki 25-latka została przypadkową ofiarą ludzkiej bezmyślności. W wyniku dolania paliwa do gorącego biokominka doszło do wybuchu. Skutek? 40 procent oparzonej powierzchni ciała.

– Gdy spojrzałam w lustro, nie mogłam opanować emocji. Załamałam się. Zadzwoniłam do mamy i poprosiłam, by przywiozła golarkę. Musiałam zgolić głowę. Zrobiłam to w wielkich bólach. Wtedy obiecałam sobie, że to symboliczny nowy początek. Dostałam nowe życie. Przez miesiąc nie było pewne, czy z tego wyjdę. Miałam 20 procent szans – mówi „Wprost” Maja.

Czy biokominek jest bezpieczny? Jaki wybrać?

Biokominki stały się popularnym dodatkiem do wnętrz, oferując estetyczne i ekologiczne źródło ciepła oraz oświetlenia. Przed ich zakupem warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i by tragedie takie jak wyżej opisana nie miały więcej miejsca.

Na rynku dostępne są biokominki wolnostojące, wiszące oraz do zabudowy.

– mobilne, łatwe do ustawienia w dowolnym miejscu; Wiszące – idealne do mniejszych pomieszczeń i montowane bezpośrednio na ścianie;

– idealne do mniejszych pomieszczeń i montowane bezpośrednio na ścianie; Do zabudowy – oferują nowoczesny wygląd.

Biokominek. Jaki rodzaj paliwa?

Materiał biokominka powinien być odporny na wysoką temperaturę. Warto wybierać modele wykonane ze szkła hartowanego, stali nierdzewnej czy ceramiki. Unikać należy tych wykonanych z materiałów podatnych na odkształcenia lub pękanie.

Biokominki zasilane są bioetanolem spalającym się bez dymu i sadzy. Ważne, by paliwo było wysokiej jakości i przeznaczone specjalnie do biokominków. Kupować należy je w sprawdzonych sklepach, aby uniknąć zanieczyszczeń mogących wpływać na proces spalania.

Biokominki są ogólnie uznawane za bezpieczne, ale wymagają przestrzegania określonych procedur. Przygotowaliśmy zasady dotyczące tego, co można, a czego nie powinno się robić z takim urządzeniem.

Co można robić z biokominkiem?

Stosowanie odpowiedniego paliwa – zawsze używaj bioetanolu dedykowanego do biokominków; Prawidłowa instalacja – montuj biokominek zgodnie z instrukcją producenta; Regularna wentylacja – zapewnij dostęp świeżego powietrza w pomieszczeniu, aby uniknąć gromadzenia się dwutlenku węgla; Utrzymanie odpowiedniej odległości – umieść biokominek z dala od materiałów łatwopalnych, takich jak zasłony czy meble tapicerowane.

Czego nie można robić z biokominkiem?

Nie dolewaj paliwa do rozgrzanego biokominka – może to prowadzić do niekontrolowanego zapłonu; Nie stosuj innego paliwa – używanie benzyny czy innych łatwopalnych substancji jest skrajnie niebezpieczne; Nie zostawiaj biokominka bez nadzoru – szczególnie w obecności dzieci lub zwierząt; Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych – może to zaburzyć prawidłowe spalanie.

