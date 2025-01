Wędkarz podzielił się swoimi radami na nowy rok. Trzecia z nich może być kluczowa

Sezon dla prawdziwego wędkarza trwa cały rok. Nie znaczy to jednak, że nie może on lepiej przygotować się na kolejne 12 miesięcy. Z tymi radami na pewno będzie to łatwiejsze.

Są tacy, dla których łowienie ryb to weekendowa zabawa raz na kilka miesięcy czy lat. Są i tacy, dla których wędkarstwo to coś znacznie więcej, a pasja trwa nieprzerwanie, niezależnie od pory roku czy pogody. Jedną z takich osób na pewno jest pan Paweł Daniec – i nie mowa tutaj o bohaterze „Pana Samochodzika”. Doświadczony wędkarz dzieli się swoimi radami Pan Paweł Daniec od lat publikuje swoje zdobycze i porady na kanale „Paweł Daniec Wędkarstwo” w serwisie YouTube, gdzie jego filmiki pomagają wielu adeptom sztuki wędkowania. Na tym jednak jego wsparcie dla „przyjaciół po fachu” się nie kończy. Wędkarz zdecydował się podzielić z innymi osobami kilkoma radami na najbliższy rok dotyczącymi wędkowania nad rzeką z feederem lub spławikiem. Swoje porady pan Paweł opublikował w wydawanych przez Państwowy Związek Wędkarski „Wiadomościach Wędkarskich”. Jak pisze już na samym początku tekstu, „początek roku to dobry moment, aby zwrócić uwagę na kilka rzeczy które pozwolą nam lepiej zaplanować nadchodzący sezon”. Trzy rady od pana Pawła Dańca Pierwszą z rad proponowanych przez pana Pawła jest wybranie swojego miejsca na rzece. Radę tę wędkarz nazwał „moja woda”. Jak czytamy w niej, „wody nie poznamy przez weekend czy podczas sporadycznych wypadów”. Na to potrzeba znacznie więcej czasu. Da to jednak szansę poczuć się pewniej i dobrze poznać „swoje” miejsce łowienia, gdzie ze „swojej” wody zacznie się wyciągać „swoje” ryby”. Kolejną radą zaproponowaną przez pana Pawła na łamach „Wiadomości Wędkarskich” jest śledzenie oficjalnych, mniejszych stron społeczności wędkarskich w mediach społecznościowych i dystansowanie się od wielu internetowych dyskusji, które w opinii wędkarza „pełne są narzekań malkontentów”. Publikowane na oficjalnych profilach zdjęcia mogą być dobrą wskazówką na to, gdzie łowić. Trzecia rada wędkarza nazwana została „noc” i łatwo się domyślić, o czym mówi. „Nocne zasiadki – absolutna podstawa skutecznego łowienia feederem na wielkich rzekach” – pisze pan Paweł. Jak tłumaczy, wędkowanie od wieczora do spóźnionego śniadania pozwala spędzić nad wodą „wszystkie trzy pory doby, w których można liczyć na najbardziej intensywne brania”. Wszystkich rad, które udzielił wędkarz jest siedem. Przeczytać je można w drukowanej wersji magazynu. Czytaj też:

