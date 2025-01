Miasto chce poszerzyć terytorium. Wójt zapowiada „obronę granic”

Sprawę opisała szczegółowo redakcja portalu Wirtualna Polska. W 2024 roku Słupsk starał się o poszerzenie granic, ale planu tego nie udało się zrealizować. Samorządowcy chcą jednak ponownie przystąpić do realizacji pomysłu. Tego samego chcieliby lokalni politycy w Ustce, która niedawno skończyła prowadzić w tej sprawie konsultacje społeczne.

Pomorze. Lębork chce poszerzyć granice. Mieszkańcy sąsiadujących miejscowości zbierają podpisy

Śladami wspomnianych miast chce pójść Lębork. Dziennikarze wskazują, że od momentu obwieszczenia decyzji o rozszerzeniu granic rada miasta przegłosowała ws. już dwie uchwały. Dzięki nim będzie można przeprowadzić analizy, a także rozpocząć konsultacje społeczne.

W rozmowie z wp.pl Jarosław Litwin – burmistrz Lęborka – wyjaśnia, że planowane poszerzenie granic to „efekt wniosków skierowanych do urzędu miejskiego przez mieszkańców z miejscowości Rybki, Lubowidz oraz właścicieli firm i gruntów sąsiadujących z miastem od zachodniej i północnej strony”. Wskazuje, że zebrano już 150 podpisów, ale proces wciąż trwa i może być ich więcej.

Włodarz zaznacza, że decyzja nie zapadnie rychło. Najpierw dojdzie do konsultacji społecznych, w trakcie których mieszkańcy gminy Lębork, a także gminy Nowa Wieś Lęborska podzielą się swoimi opiniami.

Wójt Nowej Wsi Lęborskiej mówi o „zaskoczeniu”. „Chcą podwoić swoją wielkość”

Sprawa rozgrzała część lokalnej społeczności. WP skontaktowała się z wójtem gminy wiejskiej – Szymonem Medalionem. Lokalny polityk przyznał, że samorządowcy mieli zajmować się innymi sprawami, ale nieoczekiwanie celem nadrzędnym będzie teraz dla nich walka o „obronę granic”. – Dla nas ta sytuacja jest absurdalnym zaskoczeniem, nie spodziewaliśmy się tego – mówi. Co ciekawe, włodarz dowiedział się o planach Lęborka nieco ponad tydzień temu, a jednak miasto podjęło już uchwałę intencyjnę ws. rozszerzenia granic.

Medalion przypomina, że Lębork ma niecałe 18 kilometrów kwadratowych powierzchni. – Chcą nam zabrać około 20 km kw. Miasto chce więc podwoić swoją wielkość – twierdzi. Wójt zaznacza, że chodzi o „tereny bardzo cenne nie tylko ze względu na możliwości zabudowy, ale też atrakcyjne z punktu widzenia przyrodniczego, rolniczego i turystycznego”. Są to również ziemie przylegające do węzłów nowej drogi ekspresowej, która w opinii samorządowca „przybliży” gminę „do Trójmiasta”. Dodaje, że w ciągu kilku lat Nowa Wieś Lęborska zainwestowała na tych ziemiach kilkanaście milionów złotych. – Mamy nawet zaplanowane tam projekty dróg, zaciągnęliśmy długi na rozwój tych terenów. Co teraz mamy zrobić? – zastanawia się.

Jego zdaniem wiele osób umyślnie wyprowadziło się z miasta na wieś, chcąc mieć więcej spokoju. Ci ludzie nie chcą stać się mieszkańcami miasta.

Problemy, nieznane skutki i różnice między miastem a wsią

Medalion jest również świadomy, że Lębork chce mieć dochody z tego, że obszar wpływów miast coraz bardziej obejmuje sąsiednie gminy. Problem ten jednak zdaniem wójta powinien zostać rozwiązany „systemowo, na poziomie centralnym” – mówi w rozmowie z WP.

Lokalny polityk zastanawia się, jakie te zmiany przyniosą skutki za dekadę lub dwie. Wskazuje na ochronę obszarów rolniczych i przyrodniczych. Przypomina o różnciach w zasadch zagospodarowania przestrzennego w miastach i na wsiach. Chodzi tu między innymi o takiej kwestie, jak odrolnienie terenu.

WP przypomina, że póki co zgodnie z przepisami to rząd musi wyrazić zgodę na poszerzenie granic danej jednostki administracyjnej. W przyszłości może to jednak ulec zmianie. Potrzebna jest jednak ustawa.

Mapa Polski uległa zmianie w 2025 roku. Nowe miasta i gminy

Pisząc o rozszerzeniu granic, warto wspomnieć o zatwierdzonych już zmianach na mapie Polski, które weszły w życie wraz z nowym rokiem 2025. Od teraz graficzny obraz powierzchni państwa zawiera siedem nowych miast i dwie gminy.

Od 1 stycznia 2025 r. w Polsce miastami są:

Kazanów (gmina Kazanów, powiat zwoleński, woj. mazowieckie),

Końskowola (gmina Końskowola, powiat puławski, woj. lubelskie),

Kurów (gmina Kurów, powiat puławski, woj. lubelskie),

Wąwolnica (gmina Wąwolnica, powiat puławski, woj. lubelskie),

Kobylnica (gmina Kobylnica, powiat słupski, woj. pomorskie),

Sobków (gmina Sobków, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie),

Zaniemyśl (gmina Zaniemyśl, powiat średzki, woj. wielkopolskie).

Na mapie widnieją także dwie nowe gminy: Grabówka i Szczawa.

Czytaj też:

Trump zmienił nazwę Zatoki Meksykańskiej. Google zapowiada „szybką aktualizację” mapCzytaj też:

„Najbardziej kolorowe miasto”. Amerykanie zachwyceni kolejnym miejscem w Polsce