Zaskakujące wyznanie matki pięcioraczków z Horyńca. „Ja dostaję takiego paraliżu”

– Dzisiaj też mam taki dzień, że po prostu mi się nic nie chce, ale próbuję z tym walczyć. To nie jest takie łatwe rzeczy żyć właśnie w spectrum z ADHD, ponieważ na co dzień ja mam tysiące myśli i pomysłów w głowie i wszystkie chcę zrealizować. Kiedy mam taką jakby adrenalinę, bo wszystko muszę ogarniać, dawać, robić i tak dalej. No to mi się wydaje, że góry potrafię przenieść i wszystkie te pomysły na pewno zrealizuje – zaczęła w jednym z nagrań matka pięcioraczków z Horyńca.

– A potem przychodzi właśnie taki dzień, jak weekend, jak sobota, myśli jest tysiące w głowie, ale jakoś tak życie trochę zwalnia i człowiek… Ja dostaję takiego paraliżu do robienia czegoś, kiedy mam dużo na głowie, dużo myśli do ogarnięcia, dużo pomysłów, wtedy dużo lepiej funkcjonuję niż wtedy, kiedy jest troszeczkę mniej na głowie. Opada jakby to wszystko i człowiekowi się nie chce nawet najprostszej rzeczy zrobić – powiedziała Dominika Clarke.

Ojciec pięcioraczków z Horyńca o wyznaniu żony. „Bez tego nie osiągnęła tak wiele”

Pod jej postem głos zabrał jej mąż. „Ona również ma autyzm! Zrobiła testy. Gdyby nie miała tej mieszanki ADHD i autyzmu, nie zrobiłaby tak wiele. Myślę, że nie jest to powszechny scenariusz i bycie tak produktywnym jest dla mnie niesamowite. Ona prawie nie odpoczywa. Kończy studia, pisze książki w swoim ‘wolnym’ czasie i cały czas pcha się do życia. Nawet to jest wyczerpujące. Do tego jest super mamą, fantastyczną kochającą żoną i ma też świetną głowę do interesów!” – podkreślił Vince.

„Nie zasługuje na taką krytykę ze strony wielu osób, które w rzeczywistości osiągają bardzo niewiele. Więc proszę – pomyśl, kiedy obserwujesz coś, co nie jest idealne, że w wielkim chaosie i pięknie życia nikt nie jest doskonały, zanim zaczniesz krytycznie komentować. Wszyscy mamy ograniczenia co do tego, co jest możliwe i czasami przepuszczamy coś, co nie jest idealne! Miłego dnia” – podsumował ojciec pięcioraczków z Horyńca.

