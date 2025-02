TOPR odkrył ciało turysty pod Świnicą. To może być poszukiwany Polak

Na facebookowym profilu portalu Tatromaniak 19 lutego pojawił się post informujący o zaginięciu mężczyzny w – najprawdopodobniej – średnim wieku (co można było wywnioskować po opublikowanym wizerunku poszukiwanego). „Od poniedziałku nie ma z nim kontaktu. Ostatni ślad to jego relacja z okolic Czarnego Stawu Gąsienicowego, w której mówi, że wybiera się na Zawrat [wąska przełęcz na wysokości ponad 2100 metrów, oddalona od jeziora o ok. 1,5 kilometra – red.]. Było to w godzinach około południowych” – mogliśmy przeczytać.

Nikt nie wie, jak był ubrany. „Poruszał się samotnie” po Tatrach Wysokich

Pod wpisem pojawiły się kolejne dwa komentarze redaktora serwisu – w tym jeden informujący, że nie wiadomo, jak ubrany był mężczyzna feralnego dnia – czyli 17 lutego. Tatromaniak informował też, że turysta „poruszał się samotnie”.

W sieci pojawiły się komentarze osób, które twierdziły, że widziały zaginionego. Jeden z internautów opisuje, że minął podobną do niego osobę przed południem, w połowie żlebu na Zawrat. Miał być ubrany w czarną czapkę i nosić szarą przepaskę na ustach, a także nieść niewielki plecak. Nikt informacji tych jednak nie potwierdził.

Tatromaniak prosił w poniedziałek osoby, które posiadają cenne informacje, mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu turysty, o kontakt z zakopiańską policją lub Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Niestety – wieczorem spłynęły smutne wieści o odkryciu ciała pod Świnicą (zwornikowy szczyt o wysokości ponad 2300 m na terenie Słowacji) – o czym poinformowała między innymi rozgłośnia RMF FM.

Słowacja. Ciało turysty pod Świnicą. To może być poszukiwany mężczyzna

Redakcja radia podała, że to bliscy poinformowali TOPR o zaginięciu mężczyzny. Ratownicy przeczeczesywali obszar zarówno pieszo, jak i z użyciem drona czy śmigłowca. Z pokładu maszyny dostrzegli w końcu ciało. Nic nie wiadomo o tożsamośći odnalezionej osoby, ale istnieje prawdopodobieństwo, że jest to mężczyzna, z którym kontakt bliscy utracili na początku tygodnia.

