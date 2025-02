Giertych reaguje na słowa Dody. „Odradzałbym opowiadanie oszczerstw”

Dorota Rabczewska w nowym programie – „Naga prawda czy naga Doda?” – odniosła się do plotek o rzekomych pieniądzach, jakie jej były partner – Emil Haidar – dał Romanowi Giertychowi, by mecenas doprowadził do zasądzenia kary więzienia dla piosenkarki. Poseł Koalicji Obywatelskiej zareagował.

Prowadząca Klaudia Lewandowska zapytała Dodę o jej związek z przedsiębiorcą, który trwał od końca 2014 roku do listopada 2015 r. Haidar w 2017 roku oskarżył wokalistkę, iż miała rzekomo wynająć mężczyzn, chcąc zastraszyć go i zaszantażować. W rozmowie z dziennikiem „Fakt” pełnomocnik biznesmena wskazywał, że chodziło o doprowadzenie do wycofania przez Haidara zeznań w innych sprawach przeciwko Dodzie. Tydzień temu zapadł prawomocny wyrok – Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał poprzednie orzeczenie wymiaru sprawiedliwości pierwszej instancji sprzed blisko roku. Rabczewską skazano na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata i karę 100 tysięcy złotych grzywny – informowała „Rzeczpospolita”. 23 lutego w programie „Naga prawda czy naga Doda?” (którego celem były wpłaty na Fundację Twarze Depresji) – w kontekście rozmowy o byłych partnerach wokalistki – gwiazda odniosła się do plotek dotyczących mec. Giertycha. „Eks” Dody zapłacił Giertychowi? „Chodzą plotki” Doda wskazała, że „chodzą takie plotki”. – Więc nie wiem, czy je powielać, ale wszyscy o tym gadali, że mój były facet zapłacił Giertychowi milion złotych, żeby mnie wsadził do więzienia – powiedziała. Wskazała, że poseł – „z tego, co wie” – jest „prawą ręką [premiera Donalda Tuska]”. – Więc miałabym przesrane. Może już je [pieniądze – red.] wydał i zapomniał? – zastanawiała się, rozbawiona. W dalszej części programu prowadząca zapytała Rabczewską, czy – w kontekście takich plotek – wierzy w niezawisłość wymiaru sprawiedliwości. Doda stwierdział, że „łatwiej byłoby, gdyby w drugiej instancji zasiadałoby kilku sędziów”. – Czasami myślałam nad tym, czy nie lepiej, żeby w Polsce był taki system sprawiedliwości, jak w Stanach [Zjednoczonych], bo tam są ławnicy. Później jednak pomyślałam, że lepiej nie, żeby ten los ludzi jednak był w rękach ludzi, którzy mają ogromne doświadczenie i nie bez powodu są sędziami, mają ku temu wykształcenie, zrobili wiele spraw, znają się na tym, widzą, kto kłamie, a kto nie. Znają te wszystkie patenty – mówiła. W jej opinii „bardzo ważną cechą” w tym zawodzie, jaka musi wyróżniać daną osobę, jest „umiejętność czytania miedzy wierszami”. Giertych: Warto przeprosić za publiczne opowiadanie kłamstw Wywiad-rzeka z Rabczewską dotarł do mec. Giertycha. Poseł zareagował. Zapewnił, że „od dwóch lat przed zakończeniem sprawy” Dody „już nie reprezentował jej byłego narzeczonego” (który oświadczył się wokalistce w lipcu 2015 r.). – „Stąd nie miałem okazji przekonywać sądu do ostatecznego wyroku w sprawie, gdzie została pani oskarżona o wymuszanie od mego mocodawcy za pomocą gróźb miliona złotych” – napisał na X. Mec. Giertych zwrócił uwagę, że Doda – jak dowiedział się z mediów – „otrzymała prawomocnie karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa [lata]”. „Myślę, że w takiej sytuacji, szczególnie w okresie zawieszenia kary, na miejscu pani obrońcy, odradzałbym opowiadanie oszczerstw i bzdur na byłych pełnomocników pani przeciwnika procesowego” – stwierdził. Pokusił się też o jeszcze jedną radę. „Warto też przeprosić za publiczne opowiadanie kłamstw” – zakończył wpis. Czytaj też:

W Telewizji Republika zakpili z Radosława Majdana. „Mocne”Czytaj też:

Blamaż Stanowskiego w najnowszym sondażu. Giertych nie przepuścił okazji