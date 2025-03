Zmiana czasu na letni – data i szczegóły. To koniec przestawiania zegarków?

Zmiana czasu to temat, który co roku budzi wiele emocji. W 2025 roku ponownie czeka nas przestawienie zegarków – ale kiedy dokładnie to nastąpi i czy będzie to jedna z ostatnich zmian czasu?

Zmiana czasu. Kiedy trzeba przestawić zegarki?

W 2025 roku zmiana czasu na letni nastąpi w nocy z soboty 29 marca na niedzielę 30 marca. O godzinie 2:00 przesuniemy wskazówki zegara na 3:00, tracąc tym samym godzinę snu. W zamian jednak będziemy cieszyć się dłuższymi i jaśniejszymi wieczorami.

Do zimowego czasu wrócimy jeszcze na pewno jesienią 2025 roku. Zmiana czasu na zimowy odbędzie się w nocy z 25 na 26 października. Wówczas cofniemy zegarki z godziny 3:00 na 2:00, co oznacza dodatkową godzinę snu.

Czy to ostatnia zmiana czasu? Co z decyzją Unii Europejskiej?

Od kilku lat w Unii Europejskiej trwają dyskusje nad całkowitym zniesieniem zmiany czasu. W 2018 roku Parlament Europejski poparł propozycję rezygnacji z przestawiania zegarków. Mimo to proces utknął w martwym punkcie, a zmiany nie zostały wdrożone. Unijne państwa nie mogą dojść do porozumienia, czy przejść na czas zimowy, czy letni. Na ten moment nie ma jednoznacznej decyzji, kiedy – i czy w ogóle – zmiana czasu zostanie zniesiona.

W środę 20 marca, korespondentka RMF FM w Brukseli dowiedziała się od rzeczniczki Komisji Europejskiej Anny-Kaisy Itkonen, że ze względu na przedłużający się impas w Radzie UE, Komisja Europejska postanowiła wycofać swój wniosek. Jednak nie jest to ostateczna decyzja, ale propozycja Komisji Europejskiej. Ostateczna decyzja KE ma zapaść w ciągu kilku miesięcy.

Paszyk: Temat zatrzymania zmian czasu jest cały czas otwarty

Do sprawy na antenie RMF FM stanowczo odniósł się minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk. Nie wycofano tego wniosku. Cały czas temat jest otwarty – podkreślił. – Konsultujemy z krajami członkowskimi kwestię zatrzymania zmian czasu. W przyszłym tygodniu mam spotkanie z komisarzem odpowiedzialnym za transport komisarzem Tzitzikostasem – dodał.

Minister przypomniał, że to PSL od lat podnosi ten temat w Polsce. – Chcemy wykorzystać polską prezydencję, bo temat nie jest do rozstrzygnięcia w Polsce, on jest do rozstrzygnięcia w gronie wszystkich krajów Unii Europejskiej – stwierdził.

Prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski dopytywał, kiedy w takim razie może nastąpić zmiana.

– Chciałbym, jak pan i wielu Polaków, mamy tego świadomość, aby to nastąpiło jak najszybciej. Mierzymy się z poważnym proceduralnym procesem, który jest do przeforsowania na poziomie Unii Europejskiej. Mogę zapewnić, że zrobimy wszystko, żeby to się udało – wskazał minister. – Jest grupa krajów bardzo opornych na tę sprawę. Naszym zadaniem jest ich przekonać. Niestety nie ja wymyśliłem procedury i tryby w Unii Europejskiej, które bardzo wolno mielą. Musimy uzbroić się w cierpliwość, ale nie marnujemy czasu – dodał.

Dlaczego zmieniamy czas?

Idea zmiany czasu narodziła się w XVIII wieku, a jednym z jej pierwszych zwolenników był Benjamin Franklin. Uważał on, że wcześniejsze wstawanie pozwoli zaoszczędzić świece, czyli ówczesne źródło światła. Jednak pomysł się nie przyjął. Do idei zmiany czasu wrócono w czasie I wojnie światowej, a pionierami we wprowadzeniu czasu letniego byli Niemcy. Szybko pomysł przyjęły kolejne kraje. Współczesne wprowadzenie systemu letniego i zimowego miało jednak bardziej praktyczne przyczyny – chodziło przede wszystkim o oszczędności energetyczne i dostosowanie rytmu dnia do naturalnego oświetlenia.

W Polsce zmiany czasu wprowadzano kilkukrotnie. Po raz pierwszy zastosowano ją w okresie międzywojennym, jednak później kilkakrotnie rezygnowano z tego rozwiązania na kilkuletnie okresy czasu. Ostatecznie system zmiany czasu na stałe przyjęto w 1977 roku i od tego momentu Polacy dwa razy w roku przestawiają zegarki.

Jak przygotować się do zmiany czasu? Praktyczne wskazówki

Te wskazówki należy zastosować, żeby w lepszy sposób przygotować się na zmianę czasu

Stopniowa zmiana rytmu snu – kilka dni wcześniej warto kłaść się i wstawać o 15–30 minut wcześniej (przy zmianie na letni) lub później (przy zmianie na zimowy).

– kilka dni wcześniej warto kłaść się i wstawać o 15–30 minut wcześniej (przy zmianie na letni) lub później (przy zmianie na zimowy). Unikanie kofeiny i ekranów przed snem – szczególnie w dniu zmiany czasu, aby ułatwić zasypianie.

– szczególnie w dniu zmiany czasu, aby ułatwić zasypianie. Ekspozycja na światło dzienne – szczególnie rano, co pomoże organizmowi szybciej dostosować się do nowego rytmu.

– szczególnie rano, co pomoże organizmowi szybciej dostosować się do nowego rytmu. Przypomnienie o zegarkach – większość urządzeń elektronicznych zmienia czas automatycznie, ale warto pamiętać o zegarkach analogowych, piekarnikach czy samochodowych systemach.

