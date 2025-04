Jan Paweł II rozmawiał z Jaruzelskim. Wokół spotkania na Wawelu narosły legendy

We wtorek 2 kwietnia przypada 20. rocznica śmierci Jana Pawła II. W związku z rocznicą zarówno w Polsce, jak i w Watykanie zaplanowano szereg specjalnych wydarzeń w tym m.in. msze święte czy okolicznościowe koncerty. Jest to również okazja do wspomnień dotyczących pontyfikatu papieża Polaka.

Jan Paweł II a obalenie komunizmu

Prof. Antoni Dudek stwierdził w rozmowie z Onetem, że „podziela pogląd tych historyków, którzy mówią, że Jan Paweł II jest jedną z kilku postaci symbolizujących zwycięstwo świata zachodniego nad blokiem sowieckim”.

– Jego rola polegała na czymś, co nazywam „delegitymizacją duchową ustroju komunistycznego”. W 1978 r., po kilku dekadach proklamowania ateizmu jako polityki państwowej w skali całego bloku, nagle duchowny z jednego z tych komunistycznych krajów zostaje papieżem. I to jest dowód żywotności tego Kościoła przede wszystkim w Polsce, ale tak naprawdę szerzej w całej Europie Środkowej – tłumaczył ekspert.

Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Historyk wspominał również słynne nabożeństwo, które odprawiono w czerwcu 1979 roku w Krakowie. – Zdarzyło mi się później uczestniczyć w wielu zgromadzeniach, ale nigdy nie widziałem takich tłumów. Szacuje się, że na Błoniach mogło być nawet 2 mln wiernych. Polacy byli przez lata gonieni na pochody pierwszomajowe, bo komuniści się tym legitymowali. A teraz nagle zobaczyli, że można się zgromadzić pod innymi zupełnie hasłami – opowiadał.

Na łamach Onetu prof. Antoni Dudek przypomniał również o kolejnej pielgrzymce papieża Polaka do ojczyzny, tym razem w 1983 roku. Władze komunistyczne nie były wówczas zadowolone z wypowiedzi Jana Pawła II.

– Jak się wczytamy w jego słowa, to widać, że papież nie nawołuje wprost do oporu przeciwko władzy. Ale między wierszami jasno daje do zrozumienia, że jest w opozycji wobec rządów Wojciecha Jaruzelskiego, że jest mu bliski zupełnie inny system wartości i że rozumie Polaków, którym ta władza nie odpowiada – wyjaśnił historyk.

Jan Paweł II spotkał się z gen. Jaruzelskim

Prof. Antoni Dudek dodał, że na marginesie wizyty Ojca Świętego w Polsce doszło do spotkania z Wojciechem Jaruzelskim. – Papież ciągle miał nadzieję, że zdoła go przekonać do otwarcia na społeczeństwo. Na początku pielgrzymki, po przyjeździe do Warszawy papież spotkał się z generałem, ale na tym miał być koniec. Po czym doszło do tajemniczej rozmowy na Wawelu, której treść właściwie nigdy nie została ujawniona – opowiadał ekspert.

Zapytany o szczegóły historyk zaznaczył, że nie ma żadnego stenogramu tej rozmowy. – Znamy ją tylko z pewnych wypowiedzi Jaruzelskiego i ludzi z jego otoczenia. Wynika z nich, że papież próbował przekonać Wojciecha Jaruzelskiego do wznowienia rozmów z opozycją, jednak pomysł został odrzucony. Ta druga pielgrzymka została przez generała uznana za sukces, ponieważ nie doszło wówczas do masowych demonstracji antyrządowych – stwierdził prof. Antoni Dudek.