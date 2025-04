Porządkowali teren po powodzi w Polsce. Dokonali makabrycznego odkrycia

We wrześniu 2024 roku, przez Europę Środkową przeszła powódź, której skutki mieszkańcy południa Polski (woj. dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego czy lubuskiego) odczuwają po dziś dzień. Niż genueński doprowadził jednak do katastrofy także między innymi na czeskim terytorium.

We wrześniu doszło też do zaginięcia mężczyzny na terenie jednej z wsi w kraju ołomunickim. W trakcie prac, które obejmowały porządkowanie terenu, w okolicach Nowego Świętowa – pod 60-centymetrową warstwą odłamów skalnych – odkryto ciało. Możliwe, że to poszukiwany obywatel Czech.

W sprawie głos zabrała Prokuratura Okręgowa w Opolu. – Według informacji, jakie otrzymaliśmy ze strony czeskiej, w trakcie wrześniowej powodzi, w okolicach Lipovej-lázně, woda zalała samochód, którym podróżowały cztery osoby. Jedna z nich uratowała się. Trzy osoby – dwóch mężczyzn i kobietę – uznano za zaginionych. Krótko po powodzi w okolicach Nowego Świętowa znaleziono zwłoki kobiety. My nikogo już nie poszukujemy, więc nie wykluczamy, że znaleziony wczoraj mężczyzna jest jednym z dwóch zaginionych Czechów – wskazał rzecznik prokuratury, prok. Stanisław Bar, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

W sprawie uruchomiono postępowanie, które ma odpowiedzieć na pytania dotyczące przyczyny śmierci, a także ustalić tożsamość ujawnionej osoby. Gdy zostanie to ustalone, informacje przekazane zostaną śledczym z Czech. Tamtejsza prokuratura wystawiła ws. zaginionego Europejski Nakaz Dochodzeniowy.

Warto wiedzieć, że gdy mówiono o ofiarach powodzi, dotychczas wskazywano na zgon pięciu obywateli Czech. O pierwszej informowała w połowie września lokalna policja. Ciało mężczyzny, który utonął, znaleziono w rzece Krasovka (w pobliżu miejscowości Bruntal w województwie śląsko-morawskim).

