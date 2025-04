Psy podsłuchują ludzi. Eksperci przeprowadzili zaskakujące badanie

W drugiej połowie kwietnia, w czasopiśmie akademickim „Animal Cognition”, opublikowano wyniki badania, które pokazało, że domowe pupile potrafią „czytać między wierszami”.



Wyszło na jaw, że psy przetwarzają ludzką mowę nawet pomimo braku wyraźnego sygnału ze strony człowieka, że ta kierowana jest do nich.

Psy rozumieją więcej niż sądziliśmy? Zaskakujące wyniki badania

Jak pisze amerykańska odsłona tygodnika „Newesweek”, eksperci od zwierząt z uniwersytetów w Lincoln i Sussex w Anglii oraz z Uniwersytetu Jeana Monneta we Francji utworzyli grupę badawcza, która chciała sprawdzić, czy psy są w stanie niejako „czytać między wierszami”.

Każdy właściciel psa doskonale wie, że ten najlepiej współpracuje, gdy komendy są kierowane bezpośrednio do niego, przy czym nie bez znaczenia jest intonacja, z jaką wypowiadamy dane zdanie, a także imię psa, które jest w nim wymienione. Zwykle także mówimy je z odpowiednim akcentem. Eksperci postanowili sprawdzić na próbce 50 psów różnych ras, czy jeśli w zdaniu pada samo imię psa, to zostanie przez niego wychwycone, chociaż nie będzie kierowane bezpośrednio do niego i nie będzie wypowiedziane z odpowiednią intonacją. Na potrzeby eksperymentu nagrano właścicieli, którzy mówili imię psa i komendę: „chodź teraz!”, a także kolejną, także rozpoczynającą się od wymiany imienia psa, ale bez komendy: „podaj mi kawę!”. Obie wymawiali w dwóch wersjach – z odpowiednią intonacją i akcentem, jak i bez niego.

Psy, wśród których były jamniki czy bernardyny, odsłuchiwały nagrań w pomieszczeniu, gdy jednocześnie właściciele pupili byli od nich odwróceni plecami. Efekt? O wiele częściej czworonogi reagowały na zdania wypowiadane w odpowiedniej intonacji, ale reagowały także na swoje imię, jeśli to wypowiedziane zostało normalnym, neutralnym tonem. Redackaj „Newsweeka” zaznacza, że być może wpływ na zdolność psa do rozpoznawania mowy miały pauzy, które właściciele robili w nagraniach.

Czworonogi mają „wyjątkowe ucho do ludzkiej mowy”?

Co jednak istotne, badanie pokazało, że psy przetwarzają mowę ludzką nawet wtedy, gdy tej nie towarzyszą przesadne sygnały, ton czy ruchy, chociaż wcześniej uważano, że potrafią tak jedynie ludzie. – Fakt, że podstawowe informacje werbalne mogą być przyswajane przez gatunek, który sam nie posługuje się mową, może oznaczać, że ludzka mowa wykorzystuje zdolności percepcyjne obecne również u innych ssaków — albo że psy w wyniku udomowienia mają wyjątkowe ucho do ludzkiej mowy – zaznacza profesor z Uniwersytetu w Sussex – David Reby – kierownik badania.

