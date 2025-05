Na twoje poglądy wpływa... kalendarz. Zaskakujące badanie naukowców

Zespół naukowców z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej przeanalizował dane zebrane w internetowych ankietach, które przez dekadę wypełniło niemal 230 tysięcy obywateli USA. Okazało się, że moralne przekonania uczestników badania były mocno skorelowane z porą roku. Wiosną i jesienią respondenci silniej identyfikowali się z wartościami charakterystycznymi dla światopoglądu konserwatywnego.

Podobne zjawisko odnotowano w analizach mniejszych grup z Kanady i Australii. Nie potwierdziło się ono jednak w Wielkiej Brytanii.

Jesienią prawica, latem lewica?

Wnioski z badania mogą mieć daleko idące konsekwencje. Jeśli ludzie są bardziej konserwatywni w określonych porach roku, może to wpływać na wyniki wyborów, które odbywają się w tym czasie. Także decyzje podejmowane przez sędziów – na przykład latem – mogą cechować się większym liberalizmem.

Dane pochodziły z portalu YourMorals.org, który od 2009 roku bada postawy wobec takich wartości jak:

Lojalność – oddanie i więź z grupą.

Autorytet – poszanowanie zasad i struktur władzy.

Czystość – uznanie dla tradycji i świętości.

Troska – wrażliwość na cierpienie innych.

Równość – dążenie do sprawiedliwego traktowania wszystkich ludzi.

Trzy pierwsze elementy, czyli lojalność, autorytet i czystość uznaje się za „łączące”, czyli scalające wspólnotę. To często utożsamiane jest z poglądami konserwatywnymi. Troska i równość to z kolei wartości liberalne, skupione na dobrostanie jednostki.

Lęk napędza konserwatyzm

Dane pokazały, że poparcie dla wartości konserwatywnych rosło wiosną i jesienią, a spadało latem i zimą. Naukowcy zauważyli też zbieżność ze wzrostem poziomu niepokoju w tych porach roku – to właśnie lęk może skłaniać ludzi do większego przywiązania do zasad grupowych.

– Zauważyliśmy, że szczyt lęku przypada na wiosnę i jesień, co zbiega się z okresami, w których ludzie mocniej popierają „łączące” wartości. Ta korelacja sugeruje, że wyższy poziom lęku może skłonić ludzi do szukania pocieszenia w grupowych normach i tradycjach – komentuje dr Mark Schaller, współautor badania.

Praktyczne znaczenie odkrycia. Termin wyborów ma znaczenie

Wnioski płynące z badań mogą znaleźć zastosowanie w wielu obszarach życia publicznego. Na przykład wybory przeprowadzane jesienią mogą sprzyjać partiom prawicowym, a termin rozpraw może wpływać na ton orzeczeń sądowych. Z kolei stosunek społeczeństwa do „obcych”, czyli migrantów lub osób łamiących normy może być bardziej negatywny w porach roku kojarzonych z konserwatyzmem.

Naukowcy chcą teraz zbadać, czy to zjawisko ma charakter globalny, czy jest ograniczone jedynie do mieszkańców Ameryki.

