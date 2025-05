Broń atomowa w Polsce? Polacy podzieleni w sondażu

Polacy o opinię na temat tego, czy przyszły prezydent powinien poprzeć ustawę umożliwiającą Polsce pozyskanie broni atomowej, jeśli zostałaby ona zaproponowana przez Sejm, zostali zapytani na zlecenie Radia ZET przez pracownię Opinia24. Wyniki nie są jednolite.

Równo 50 proc. badanych Polaków opowiedziała się za podpisaniem takiej ustawy. „Zdecydowanie tak” odpowiedziało 24 proc. ogółu, podczas gdy „raczej tak” 26 proc. ogółu.

Przeciwnego zdania jest 31 proc. badanych. Wśród nich 14 proc. ogółu odpowiedziało, że przyszły prezydent „zdecydowanie” nie powinien podpisywać takiej ustawy, a 17 proc. ogółu, że „raczej nie”.

Zdania nie potrafiło wyrazić 18 proc. badanych.

Widoczny podział poparcia dla ustawy wśród różnych grup badanych

Wśród badanych opowiadających się „za” i „przeciw” podpisaniu przez przyszłego prezydenta takiej ustawy widoczne jest kilka podziałów. Pierwszym z nich, na co wskazuje Radio ZET opisując badanie pracowni Opinia24, jest płeć. W przypadku mężczyzn stosunek między osobami nastawionymi pozytywnie a nastawionymi negatywnie do podpisania ustawy wynosi 58 proc. „za” do 30 proc. „przeciw”, podczas gdy wśród kobiet stosunek ten wynosi 44 proc. „za” do 32 proc. „przeciw”.

Kolejnym wyznacznikiem jest wiek. Największym poparciem do podpisania przez przyszłego prezydenta ustawy umożliwiającej Polsce pozyskanie broni atomowej cechują się najmłodsi. Wśród badanych między 18 a 24 r.ż. pozytywnie opowiedziało się 64 proc. badanych, podczas gdy negatywne 24 proc. badanych. Najmniejsze poparcie pojawia się wśród najstarszych. Poparcie wśród osób powyżej 60 r.ż. wynosi 41 proc., a sprzeciw 38 proc.

Biorąc pod uwagę wykształcenie, najchętniej „za” opowiadają się osoby z wyższym wykształceniem – 54 proc. do 30 proc. – oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub niepełnym średnim – 53 proc. do 30 proc. Wśród osób z wykształceniem średnim stosunek wynosi 46 proc. do 31 proc., a wśród osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym 49 proc. do 35 proc.

Radio ZET, pisząc o wynikach badania pracowni Opinia24, zauważa, że istnieje korelacja między poparciem dla ustawy a poglądami politycznymi. Najniższe poparcie występuje u wyborców Rafała Trzaskowskiego i kształtuje się na poziomie 46 proc. do 35 proc. Wysoki stosunek został zanotowany u Szymona Hołowni – 72 proc. do 22 proc. – u Karola Nawrockiego – 69 proc. do 14 proc. – oraz u Sławomira Mentzena – 67 proc. do 25 proc.

