Ważny ruch Dudy po morderstwie na UW. Przychylił się do apelu Tuska

19 maja na oficjalnej stronie głowy państwa opublikowano komunikat. „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda pośmiertnie nadał za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej Złoty Krzyż Zasługi” – poinformował zespół prasowy.

W imieniu Dudy na ręce najbliższej rodziny przekazał go sekretarz stanu w kancelarii prezydenta – Andrzej Dera – podczas uroczystości pogrzebowych. Te odbyły się 19 maja w Kościele pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Warszawie.

Ostatnie pożegnanie zamordowanej portierki Uniwersytetu Warszawskiego. „Żegnaj”

W poniedziałek rano odbył się pogrzeb tragicznie zmarłej pracownicy UW, zamordowanej przez 22-latka z Gdyni, który zaatakował ją wieczorem 7 maja na kampusie głównym szkoły wyższej.

UW zwróciło się do mediów, by te nie brały udziału w uroczystościach pogrzebowych, co było wolą rodziny kobiety. Rektor (profesor Alojzy Nowak), senat i społeczność akademicka opublikowała krótki wpis o zmarłej. Napisano, że była „osobą niezwykle życzliwą, serdeczną i pomocną, koleżanką i przyjaciółką wielu z nich, w tym także studentów i studentek, oddaną Uniwersytetowi Warszawskiemu, pełną dobroci i szlachetności, której uśmiech i ciepło na zawsze pozostaną w ich pamięci i sercach”. „Żegnaj [tu pada imię kobiety – red.]. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy najgłębszego współczucia, łącząc się w bólu i żałobie” – brzmią kondolencje.

14 maja premier Donald Tusk wystąpił do prezydenta o przyznanie odznaczeń: strażnikowi, którego 22-latek ranił na kampusie UW, gdy ten próbował interweniować, będąc świadkiem ataku na 53-latkę, a także oficerowi Służby Ochrony Państwa, który pomagał przy obezwładnianiu napastnika. Oprócz tego „przyznał obu nagrody finansowe”. Jeśli chodzi o dzieci ofiary – otrzymają renty specjalne.

